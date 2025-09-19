El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial

El ministro del Interior, Lisandro Catalán , desplegó este jueves una intensa agenda en San Juan, en el marco de su rol como articulador político entre la Nación y las provincias. El funcionario fue recibido por el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno, donde mantuvieron una reunión de trabajo centrada en el potencial minero de la provincia y en nuevas inversiones para apuntalar el desarrollo económico local.

“Seguimos reafirmando nuestro compromiso de diálogo permanente con cada provincia para avanzar en proyectos que mejoren la vida de los argentinos”, expresó Catalán en su cuenta oficial de X, tras el encuentro.

En San Juan, mantuvimos una reunión de trabajo con el gobernador @DrMarceloOrrego y su equipo, donde dialogamos sobre el potencial minero de la provincia y nuevas inversiones para seguir impulsando su crecimiento.

Seguimos reafirmando nuestro compromiso de diálogo permanente con…



— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 19, 2025

La visita incluyó una recorrida por el complejo habitacional del programa “Casa Activa” en Chimbas, transferido recientemente de Nación a la administración provincial. Allí, el ministro destacó la continuidad de las políticas de vivienda y el trabajo conjunto con las autoridades locales.

En Chimbas, San Juan, recorrí el complejo del Programa "Casa Activa", hoy gestionado por la Provincia tras su transferencia desde Nación.
— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 19, 2025

Más tarde, Catalán se reunió con la presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, y con el titular del Juzgado Federal N°1, Pablo Quirós, con quienes abordó temas vinculados al funcionamiento institucional y a la organización de los próximos comicios legislativos nacionales, en los que el Gobierno busca fortalecer la transparencia del proceso.

En San Juan me reuní con la presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Adriana García Nieto y el titular del Juzgado Federal N°1, Pablo Quirós, con quienes dialogué sobre el funcionamiento institucional y la organización de los comicios.

De cara a las próximas…



— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 19, 2025

El tucumano, uno de los hombres clave del gabinete de Javier Milei, viene realizando una serie de encuentros con mandatarios provinciales —ya visitó Tucumán y Salta, y la semana próxima irá a Catamarca— para coordinar obras, recursos y proyectos estratégicos. En San Juan, su paso dejó en claro que el contacto con la gestión de Orrego es directo, pero sin señales de acercamiento con la dirigencia local de La Libertad Avanza, que esta vez quedó al margen de la agenda oficial.