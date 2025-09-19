viernes 19 de septiembre 2025

Oficial

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial

El ministro del Interior de Javier Milei estuvo en la provincia. El Gobernador lo recibió en Casa de Gobierno y pasaron por un complejo habitacional de Casa Activa. No hubo contactos con las autoridades de La Libertad Avanza local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, desplegó este jueves una intensa agenda en San Juan, en el marco de su rol como articulador político entre la Nación y las provincias. El funcionario fue recibido por el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno, donde mantuvieron una reunión de trabajo centrada en el potencial minero de la provincia y en nuevas inversiones para apuntalar el desarrollo económico local.

“Seguimos reafirmando nuestro compromiso de diálogo permanente con cada provincia para avanzar en proyectos que mejoren la vida de los argentinos”, expresó Catalán en su cuenta oficial de X, tras el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1969130796981055872&partner=&hide_thread=false

La visita incluyó una recorrida por el complejo habitacional del programa “Casa Activa” en Chimbas, transferido recientemente de Nación a la administración provincial. Allí, el ministro destacó la continuidad de las políticas de vivienda y el trabajo conjunto con las autoridades locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1969171260627165322&partner=&hide_thread=false

Más tarde, Catalán se reunió con la presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, y con el titular del Juzgado Federal N°1, Pablo Quirós, con quienes abordó temas vinculados al funcionamiento institucional y a la organización de los próximos comicios legislativos nacionales, en los que el Gobierno busca fortalecer la transparencia del proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1969177363960283453&partner=&hide_thread=false

El tucumano, uno de los hombres clave del gabinete de Javier Milei, viene realizando una serie de encuentros con mandatarios provinciales —ya visitó Tucumán y Salta, y la semana próxima irá a Catamarca— para coordinar obras, recursos y proyectos estratégicos. En San Juan, su paso dejó en claro que el contacto con la gestión de Orrego es directo, pero sin señales de acercamiento con la dirigencia local de La Libertad Avanza, que esta vez quedó al margen de la agenda oficial.

