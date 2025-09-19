viernes 19 de septiembre 2025

Cruce

Schiaretti llamó "mentiroso" a Javier Milei: ¿Qué había dicho el presidente?

Una polémica sobre cuestiones fiscales terminó con un fuerte cruce de Juan Schiaretti contra el presidente Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, calificó hoy de mentiroso al presidente Javier Milei, quien había afirmado que el ex gobernador busca subir el IVA a 42 por ciento.

schiaretti y randazzo lanzaron hacemos, su partido nacional
Elecciones

Schiaretti y Randazzo lanzaron "Hacemos", su partido nacional
baistrocchi se reunio con schiaretti en medio de la campana electoral: somos la alternativa frente a la grieta
Legislativas 2025

Baistrocchi se reunió con Schiaretti en medio de la campaña electoral: "Somos la alternativa frente a la grieta"

"El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal", inició Schiaretti su respuesta en su cuenta oficial de X, en plena campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Luego, el ex mandatario provincial desplegó una serie de argumentos sobre la reforma tributaria que propone: "Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil. Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos".

Schiaretti le dedicó el segundo punto a la eliminación de retenciones: "Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones".

Además, propuso una "lucha" contra evasión impositiva: "Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden".

El último eje que tocó Schiaretti fue el equilibrio fiscal, concepto acuñado y adorado por Milei: "El equilibrio fiscal hecho “a los hachazos”, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar".

Por Redacción Tiempo de San Juan

