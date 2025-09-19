Milei le puso fecha al fin de la inflación: "A mitad...

viernes 19 de septiembre 2025

En el acto de campaña en Córdoba, el presidente Javier Milei abandonó la moderación del mensaje de presentación del Presupuesto; llamó "chimentero berreta" a Jorge Rial, y volvió a pedir que "saquen al pingüino del cajón".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei llegó al Parque Sarmiento de Córdoba a las 20, dos horas más tarde del inicio previsto para el acto.

En el escenario, montado al pie del Mirador del Coniferal, lo esperaban Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, Manuel Adorni, vocero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el diputado Gabriel Bornoroni y el candidato a legislador Gonzalo Roca.

El presidente subió al escenario, rodeado por los 4 flancos de público, al ritmo de Panic Show, la canción de La Renga que entonó cambiándole partecitas de la letra dedicadas a la Córdoba que ama porque "Conan es cordobés".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1969190902628339793&partner=&hide_thread=false

Inmediatamente el presidente echó por tierra la imagen de moderación que mostró en el mensaje de presentación del presupuesto, y su discurso volvió a girar en torno a "los kukas", luego del clásico repaso de los logros fiscales de su gobierno.

“Hoy arranca de nuevo en Córdoba el camino para las elecciones de octubre”, dijo ante sus militantes el Presidente.

“Recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, exclamó en alusión al periodista Jorge Rial, quien difundió los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de ANISD, en los que acusa a Karina Milei de quedarse con coimas con la compra de medicamentos.

Y siguió: “O acaso somos tontos para dejarnos llevar por chimenteros que le arruinaron la vida a los argentinos honestos. No van a poder pararnos, la ola de la libertad es imparable”.

“Si hay algo que demostramos es que somos capaces de hacer posible lo imposible. Después de años de déficit fiscal, pusimos las cuentas en orden”, señaló.

“En seis meses dejamos de emitir dinero y a mitad del próximo año se terminará la inflación. Inflación, nunca más. Hoy viaja a niveles del 1,5% y 2% y decían que era imposible”, pronosticó.

“En 2024 los salarios comenzaron a recuperarse, las jubilaciones también y a fines de ese año el PBI estaba 6% arriba respecto a diciembre del 2023. Al mismo tiempo decían que íbamos a hacer explotar la pobreza y hambrear a la gente, sin embargo cuando se sinceró la economía del desastre del gobierno anterior, salieron de la pobreza 12 millones de argentinos”, añadió.

Y agregó: “Hoy hay 6 millones de argentinos que comen cuando antes no comían. La situación es complicado todavía, tenemos 30% de pobres. Son casi 100 años de destruir un país, entiendo el esfuerzo pero no nos podemos quedar a mitad de camino ni permitirnos fracasar de vuelta. Hay que ponernos de pie y seguir peleando”.

“Les pido que no flaqueen. A no aflojar. Claro que se puede”, le pidió a su militancia.

Sobre la oposición no anduvo con medias tintas: "Están todos cagados", y volvió a arengar asu público a entonar el canto dedicado al fallecido Néstor Kirchner, que comienza con la frase "saquen al pingüino del cajón".

En otro tramo, también habló de Cristina Kirchner: “No hay lugar para los fracasados, corruptos y ladrones liderados por la corrupta de la tobillera. Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan con audios de chimentos, mientras ella tiene una triple condena por afanar la guita de Vialidad. Cuando hacen el ‘tres’ debe ser por las tres causas que le faltan -Hotesur, Memorándum con Irán y Cuadernos-. No se dejen operar con mentiras que buscan manchar nuestro honor”.

“El modelo anterior nos convirtió en un país subdesarrollado. Proponen déficit fiscal para financiarlo con deuda y arruinarle la vida a nuestros hijos y nietos, o con emisión monetaria y arruinar la vida de los más vulnerables”, manifestó.

“Escuchaba el otro día a un exgobernador (en referencia a Juan Schiaretti) que proponía en campaña aumentar el gasto público 7 puntos del PBI. La solución es deuda o emisión monetaria, ¿qué quiere?, financiar 7 puntos con IVA y llevarlo al 42%. Nos quieren cagar de hambre y que seamos esclavos", cuestionó, repitiendo una frase que usó a la mañana en la Bolsa de Comercio cordobesa, y que fue respondida por el ex gobernador cordobés con un "mentiroso" en redes sociales.

“Tampoco queremos las regulaciones que son quioscos de los políticos ni que nos rompan la cabeza a impuestos. No queremos inflación y no queremos el modelo de despedir a nuestros hijos en Ezeiza”, exclamó.

Para cerrar, le pidió a su audiencia que “nunca más permitan que la salida de Argentina sea Ezeiza. La Argentina próspera es liberal. Estamos a mitad de camino y les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.

