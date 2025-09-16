Prepagas: Los afiliados podrían disponer del excedente de sus aportes

A partir de una nueva medida del gobierno de Javier Milei, los afiliados de servicios de medicina prepaga podrán disponer de los excedentes de las derivaciones de sus aportes, que hasta ahora quedaban en manos de las empresas.

La decisión fue anunciada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni , que adelantó que el ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, dará de baja el artículo "oculto" en el anexo de la resolución 2400/2023 dictada días antes del final de la gestión de Alberto Fernández que permitía que se mantuviera este mecanismo.

“Ese artículo fue un favor que le hizo la gestión anterior a las prepagas a cambio de congelar la cuota en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral”, dijo apuntó Adorni. “Ahora lo excedentes serán de los trabajadores y no más de las prepagas. Sólo querían rédito electoral incluso cuando eso representaba un perjuicio para la gente”, precisó.

Prepagas: qué cambiará a partir de la nueva medida del Gobierno

La resolución dictada por la administración anterior modificaba el decreto 576, de 1993, que reglamenta el sistema de Obras Sociales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Desde el Gobierno, ejemplificaron que con esta modalidad si un afiliado tenía aportes y contribuciones por $100 y su plan salía $80, esa diferencia debería computar a favor, pero se lo quedaba la empresa.

Durante los últimos dos años, se estimó que se retuvieron los excedentes de aportes a 1,8 millones de personas, lo cual implicaría un monto cercano a los $180.000 millones.

Además de dar de baja el artículo "oculto", también se introducirá un nuevo cambio: las prepagas tendrán que diferenciar en la factura cuánto recibe cada persona de subsidios automáticos.

El Gobierno espera que esta medida se traduzca en una reducción del monto de las cuotas para los afiliados.

En 2023, cuando se introdujo la modificación impuesta por el gobierno de Alberto Fernández, afiliados en relación de dependencia ya habían empezado a reclamar por los aportes excedentes que quedaban sin uso y terminarían en manos de las mismas empresas de medicina prepaga.