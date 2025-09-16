martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debate

Diputados ya tiene fecha para tratar el Presupuesto 2026

El debate comenzará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un día después de la presentación en cadena nacional, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a la primera reunión informativa para el próximo miércoles 24 de septiembre a las 13 con el objetivo de dar el puntapié inicial del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general para la administración del ejercicio fiscal 2026. Se prevé que a partir de la segunda reunión, comiencen las visitas de los funcionarios.

Lee además
Mauricio Macri, referente del PRO
Posición partidaria

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: "Una señal de madurez"
el presupuesto de milei quita a san juan de las zonas frias y afecta el subsidio de unos 120.000 usuarios
Proyecto

El Presupuesto de Milei quita a San Juan de las zonas frías y afecta el subsidio de unos 120.000 usuarios

El tratamiento de la ley de leyes para el próximo período estará a cargo de José Luis Espert, en su rol de presidente de la comisión. El Gobierno nacional buscará contar con la ley de presupuesto por primera vez en sus dos años de gestión. Cabe recordar que desde que asumió Javier Milei se ha prorrogado en dos oportunidades la iniciativa aprobada en noviembre del 2022 para el ejercicio fiscal del año siguiente.

El texto ingresó por mesa de entradas de la Cámara baja horas antes de la medianoche de este lunes. La iniciativa propone como objetivo lograr el equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%.

También, el Poder Ejecutivo buscará llegar a un tipo de cambio nominal (TCN) que esté a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC se desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028.

Del mismo modo, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.

El escenario base incorpora un crecimiento del PIB del 5% anual para los años 2026 a 2028. A nivel sectorial, en 2026, la industria y el comercio se estima que se expandrián 5,9% y 5,6% respectivamente, mientras que el sector agropecuario avanzará 2,7%. Los rubros de bienes aumentan en promedio 5,4%, por encima de los servicios, que suben 4,5%.

Pese a que trascendió que La Libertad Avanza tendría por objetivo dilatar la llegada del dictamen al recinto hasta después del recambio legislativo (10 de diciembre del 2025), con esta convocatoria el oficialismo buscará ocupar espacios en la agenda parlamentaria con el objetivo de repeler el avance de la oposición con diferentes temas.

Temas
Seguí leyendo

Presupuesto 2026: el Gobierno proyecta más fondos para obra pública, pero la inversión sigue en retroceso

Rechazo al veto al Garrahan: La oposición cree que tiene los votos

Oficializaron la sesión del miércoles de Diputados: ¿Qué temas se tratarán?

Diputados: La oposición quiere sesionar el miércoles para tratar vetos e interpelar a altos funcionarios del gobierno

Prepagas: Los afiliados podrían disponer del excedente de sus aportes

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre "lo positivo" y la falta de certezas

Anunciaron la privatización parcial de Nucleoeléctrica S.A

Orrego participó de la celebración del Día de la Industria Sanjuanina y destacó el crecimiento del sector

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
terminaron las entrevistas para fiscal general y la historica terna quedo a tiro: ¿cuando se conoceria?
Consejo de la Magistratura

Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses
En el Lote 52

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses

Te Puede Interesar

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta
Accidente

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta

Por Fernando Ortiz
El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan
Tiempo

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

Imagen ilustrativa
Pedido fiscal

Denunció al marido por violación, se arrepintió y la causa penal quedará en la nada

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta
Las fotos

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre lo positivo y la falta de certezas
Reacción

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre "lo positivo" y la falta de certezas