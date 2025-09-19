viernes 19 de septiembre 2025

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

Un sector de estatales se llevará una suma suculenta los primeros días de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los trabajadores del Banco Nación percibirán una gratificación extraordinaria de $1.230.000. Este monto se otorga en concepto de bono por el 134° aniversario de la entidad.

La Comisión Gremial Interna "Construir Unidad" del Banco Nación, seccional Buenos Aires, fue la encargada de informar la noticia. El pago se efectuará el próximo 3 de octubre y beneficiará a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la institución.

Según indicaron las fuentes gremiales, la solicitud para actualizar el importe fue presentada formalmente ante el presidente del BNA, Daniel Tillard. El objetivo principal de este reclamo fue mantener el poder adquisitivo de la gratificación establecida originalmente en las paritarias de 2013, frente a los altos índices inflacionarios que impactaron la economía. El Directorio del BNA respondió "favorablemente" a la demanda, valorando la dedicación de los empleados.

Para el sindicato La Bancaria, esta suma representa una "conquista histórica" y es vista como un reconocimiento al "destacado compromiso y vocación de servicio" de los empleados.

El BNA y la Prioridad del Sistema Financiero

La confirmación de esta gratificación generó sorpresa y comentarios diversos en el debate público, dado el clima de ajuste general que promueve el Ejecutivo.

El Banco Nación, al ser la entidad financiera líder del sistema y la principal herramienta financiera de los argentinos, es históricamente objeto de atención, y las decisiones sobre sus empleados no pasan desapercibidas. La justificación de la actualización del bono reside, según el escrito gremial, en honrar el esfuerzo de los trabajadores que contribuyen a que el BNA se sostenga como la entidad líder.

Este enfoque resalta una diferencia marcada en el trato a los empleados estatales. Mientras que otras áreas del Estado se enfrentan a la política de ajuste de Milei, el sector bancario del BNA —aunque también es una entidad pública— logra obtener una gratificación extraordinaria de más de un millón de pesos.

Esta "Gratificación por Aniversario" es un beneficio distintivo que, además, se suma al bono que los trabajadores del sector perciben tradicionalmente en noviembre con motivo del Día del Bancario, consolidando la posición privilegiada de los empleados bancarios dentro del esquema laboral estatal y de servicios financieros.

