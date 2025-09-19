El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, en San Juan: la agenda con Orrego

En otras épocas, la visita de un ministro nacional se conocía con mucha antelación y se daba en medio de un gran despliegue en los escenarios elegidos para los actos. Con el Gobierno de Javier Mile i la impronta cambió: es raro que un funcionario del gabinete recorra las provincias. No obstante, en medio del momento complejo que atraviesa la gestión del libertario, luego de revivir el cargo del ministro del Interior para relacionarse con los gobernadores, el flamante designado Lisandro Catalán eligió San Juan para iniciar su ronda en territorios provinciales, buscando recomponer relaciones con la Nación.

En este marco, Marcelo Orrego confirmó que Catalán visita este viernes San Juan. La gira, dijo el mandatario provincial, que se concretará este viernes a pesar de una demora en el vuelo del funcionario nacional, tiene como objetivo fortalecer la relación institucional y avanzar en temas cruciales para el desarrollo provincial, como la obra pública y la gestión de recursos.

Orrego destacó la importancia de recibir a un "ministro flamante" y subrayó la necesidad de mantener "una buena relación de respeto y cordialidad". Según adelantó el mandatario en rueda de prensa a media mañana, la agenda comenzará con una reunión en la Casa de Gobierno y continuará con una visita a "Casa Activa", un proyecto que generaba preocupación en el gobernador pero cuya situación finalmente se resolvió para albergar a jóvenes en situación judicial. Se trata de dos complejos de viviendas que fueron construidos por Nación, durante la gestión de Alberto Fernández, y fueron pedidos por el orreguismo para que los maneje la provincia, lo que fue concedido, con la intermediación justamente de Catalán.

image Casa Activa en San Juan, se usará para contener jóvenes en situaciones judicializadas y en rehabilitación por adicciones.

Pedidos y la situación de la obra pública

El gobernador no ocultó que aprovechará la visita para presentar una serie de peticiones al funcionario nacional. "Yo lo lleno de pedidos", admitió, asegurando que mantiene un diálogo fluido y permanente con el equipo nacional.

Uno de los temas centrales será la obra pública, que Orrego remarcó que está "paralizada en la Argentina". No obstante, destacó que San Juan logró reactivar proyectos estratégicos como la Ruta 40 Sur y otras obras que estaban avanzadas a nivel nacional y que la provincia decidió terminar con fondos propios. En este contexto, enfatizó el esfuerzo provincial para mantener el ritmo de trabajo: “Todos los días o inauguramos una escuela, o inauguramos celdas, o una comisaría, o un centro de atención primaria de salud”, dijo.

El mandatario describió el complejo escenario financiero que atraviesa San Juan, una situación compartida por todas las provincias argentinas. Destacó que cuenta con solo el 60% de los recursos que manejaba la gestión anterior, debido a la ausencia de transferencias discrecionales, fondos para obras, incentivo docente y subsidios al transporte por parte de la gestión de Milei.

“Estamos supliendo todas las necesidades de los sanjuaninos”, destacó Orrego, y agregó: “Nosotros no podemos darnos el lujo de tirar manteca al techo. Tenemos que ser muy responsables en nuestras cuentas, disciplinados en materia fiscal”. Y remarcó que, a pesar del "gran sacrificio, vale la pena el esfuerzo" para que los sanjuaninos no pierdan la calidad de vida.

La visita de Catalán se produce en un momento en que la provincia busca soluciones para compensar la falta de fondos nacionales, asumiendo competencias que originalmente corresponden a la Nación, como el mantenimiento de rutas nacionales como la Avenida de Circunvalación. Orrego espera que el diálogo con el ministro del Interior abra nuevas vías de colaboración para San Juan.