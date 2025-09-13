sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

En medio de la tensión con los gobernadores, el Gobierno evalúa otorgar préstamos a las provincias

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, reconoció que se analiza esta alternativa como reemplazo a los fondos de ATN, vetados por Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lisandro Catalán, número dos de Guillermo Francos.

Lisandro Catalán, número dos de Guillermo Francos.

La pulseada entre la Casa Rosada y los gobernadores sumó un nuevo capítulo este sábado. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, admitió que el Gobierno estudia la posibilidad de destinar préstamos directos a las provincias, como vía de financiamiento alternativa a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recientemente vetados por el presidente Javier Milei.

Lee además
Milei reflotó el Ministerio del Interior, tras el negro resultado de las elecciones en Buenos Aires.
Novedad

Nación reflotó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al mando
el nuevo ministro del interior debuto con pronostico para octubre: va a ser ratificado el rumbo
Pálpito

El nuevo ministro del Interior debutó con pronóstico para octubre: "Va a ser ratificado el rumbo"

“No me quiero adelantar a eso, pero el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado ni tirar por la borda el esfuerzo de la gente”, señaló el funcionario a medios nacionales. “No me quiero adelantar a eso, pero el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado ni tirar por la borda el esfuerzo de la gente”, señaló el funcionario a medios nacionales.

Negociaciones en el Congreso

Las declaraciones de Catalán llegan en un contexto caliente: los gobernadores impulsan en el Senado una sesión para revertir el veto presidencial a la ley de ATN. Ante ese escenario, el ministro deslizó que “está en evaluación y es posible” habilitar préstamos a los distritos, aunque no confirmó si las líneas de financiamiento llegarían a todas las provincias o solo a las administraciones aliadas.

Un ejemplo fue el acuerdo alcanzado entre Ignacio Torres, mandatario de Chubut, y el ministro de Economía Luis Caputo, que permitió reconvertir la deuda provincial a cambio de la transferencia de obra pública.

Por otro lado, Catalán subrayó la necesidad de mantener el diálogo con los mandatarios provinciales, pero remarcó que el Ejecutivo no se apartará del objetivo de ordenar las cuentas fiscales. “Será cuestión de seguir conversando con los gobernadores. Me parece bien la decisión del Presidente de estrechar el diálogo, pero sin corrernos del rumbo económico”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei vetó la ley de ATN

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

10 cosas que no sabías sobre Yolanda Agüero: su costado "sastre", su pasión por el karaoke y su amor por sus animales

Guillermo Francos reconoció un "error estratégico" en la elección bonaerense y ya pone la mira en octubre

¿Será la vencida?: En la UNSJ aseguran que ya licitan la Escuela de Música y podría estar terminada en 2026

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología

De "piquetera" a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza

Tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, confirmaron la marcha universitaria: cómo será en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
10 cosas que no sabias sobre emilio baistrocchi: su abuelo intendente, su pasion por los deportes acuaticos y su pasado en psicologia
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

De piquetera a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza
Movimientos

De "piquetera" a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Te Puede Interesar

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes
Fallo y polémica

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

Por Luz Ochoa
Uno de los equipos mixtos que jugaron en Rufrano. 
Tendencia

San Juan y el boom de los mixtos en sus canchas: donde hombres y mujeres se encuentran desde otro punto

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera video
Salud y bienestar

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera