En medio de la tensión con los gobernadores, el Gobierno evalúa otorgar préstamos a las provincias

La pulseada entre la Casa Rosada y los gobernadores sumó un nuevo capítulo este sábado. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán , admitió que el Gobierno estudia la posibilidad de destinar préstamos directos a las provincias , como vía de financiamiento alternativa a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) , recientemente vetados por el presidente Javier Milei .

"No me quiero adelantar a eso, pero el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado ni tirar por la borda el esfuerzo de la gente", señaló el funcionario a medios nacionales.

Negociaciones en el Congreso

Las declaraciones de Catalán llegan en un contexto caliente: los gobernadores impulsan en el Senado una sesión para revertir el veto presidencial a la ley de ATN. Ante ese escenario, el ministro deslizó que “está en evaluación y es posible” habilitar préstamos a los distritos, aunque no confirmó si las líneas de financiamiento llegarían a todas las provincias o solo a las administraciones aliadas.

Un ejemplo fue el acuerdo alcanzado entre Ignacio Torres, mandatario de Chubut, y el ministro de Economía Luis Caputo, que permitió reconvertir la deuda provincial a cambio de la transferencia de obra pública.

Por otro lado, Catalán subrayó la necesidad de mantener el diálogo con los mandatarios provinciales, pero remarcó que el Ejecutivo no se apartará del objetivo de ordenar las cuentas fiscales. “Será cuestión de seguir conversando con los gobernadores. Me parece bien la decisión del Presidente de estrechar el diálogo, pero sin corrernos del rumbo económico”, concluyó.