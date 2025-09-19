San Juan, con la desocupación más baja de Cuyo y del país

La desocupación en San Juan es del 3%, el más bajo de Cuyo y por debajo de la mitad del promedio nacional.

El Gran San Juan registró en el segundo trimestre del año una tasa de desocupación del 3%, la más baja entre las 31 aglomeraciones urbanas que releva el Indec. El número refleja una situación favorable en el mercado laboral local, sobre todo si se compara con el promedio nacional, que alcanzó el 7,6% en el mismo período.

El contraste es aún más notorio en la región Cuyo: mientras que en Mendoza la desocupación llegó al 6,4%, en el Gran San Luis fue del 4,2%, cifras que duplican y hasta triplican el desempeño sanjuanino.

A nivel país, la foto es mucho más preocupante: más de 1,7 millón de argentinos buscan activamente un empleo y no lo consiguen.

De acuerdo con el Indec, la tasa de informalidad laboral —es decir, trabajadores sin aportes jubilatorios ni cobertura social— trepó al 43,2% de la población ocupada, lo que implica un aumento de 1,6 puntos porcentuales frente al año pasado.

En otras palabras, aunque más personas trabajan, una proporción cada vez mayor lo hace en condiciones precarias.

Las personas más afectadas por el desempleo

Según el INDEC, dentro de la población de personas de 14 años en adelante, la desocupación fue de 8,5% para las mujeres y de 6,8% para los varones.

En tanto, las regiones que mostraron mayores cifras de desempleo fueron el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con 8,7% y 7,4% respectivamente. Al mismo tiempo, el informe destacó que los lugares con menor desocupación fueron la Patagonia y el Noroeste, con 4,7%, y San Juan, con el 3%.

El nivel educativo del 71,3% de las personas desocupadas llega hasta el secundario completo, mientras que un 28,7%, presenta nivel superior y universitario, completo o incompleto.

En cuanto al tiempo de búsqueda, el 71,4% lleva buscando empleo desde menos de 1 mes hasta 12 meses, mientras que el 28,2% lleva más de un año.