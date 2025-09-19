Más de 20.000 chicos de todo San Juan participarán de los Juegos Intercolegiales 2025

San Juan se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte escolar. El próximo 24 de septiembre comenzarán los Juegos Intercolegiales 2025 que se extenderán hasta el 31 de octubre, reuniendo a más de 20.000 estudiantes de los 19 departamentos en una experiencia que combina competencia, amistad y valores.

En la mañana de este viernes, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, se realizó la presentación oficial de los Juegos, con la presencia del ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara y la secretaria de Educación, Mariela Lueje.

Con una propuesta que contempla la participación de más de 600 escuelas, que participarán en disciplinas como fútbol, vóley, atletismo, handball y ajedrez, en las categorías Sub 12 y Sub 14.

Dando comienzo a la ronda de alocuciones, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, dijo: “Desarrollar este tipo de deportes va a hacer que –seguramente- se preparen para que después profesionalmente también lo puedan seguir haciendo. Para nosotros es muy importante acompañar esta actividad en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y por supuesto a todos los profesores que van a ser parte y que van a acompañar esta actividad en cada una de las escuelas, instar a las escuelas que todavía no han participado a que lo hagan, con sus estudiantes, enriquece la actividad con sus profesores, con el vínculo con cada uno de los directivos de las instituciones.

Para nosotros es un gusto agradecer que podamos dar este puntapié inicial, y por supuesto que se desarrollen con mucha alegría, con mucho respeto, que es lo que estamos necesitando y lo que enseñamos en cada una de las escuelas. Sigamos trabajando juntos siempre para que nuestros estudiantes terminen sus trayectorias escolares y se desarrollen y eleven verdaderos proyectos de vida para ellos”.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, manifestó: “Los intercolegiales son, desde hace un tiempo, la cita deportiva escolar más importante que tiene la provincia. Recién lo decía Silvia, son casi 22.000 niños, sub-12, sub-14, masculino, femenino, de todos los departamentos, o sea que es un evento muy federal en la provincia y eso es –claramente- muy importante para nosotros y va en concordancia a lo que nos pide siempre el gobernador Marcelo Orrego, de que el deporte sea una política de Estado en nuestra provincia.

También en el trabajo interministerial que también nos pide el gobernador y que nosotros llevamos a cabo permanentemente porque el deporte, la cultura, el turismo siempre es transversal a muchas áreas. En este caso puntual es un placer trabajar con el Ministerio de Educación y con todo el equipo de Silvia y de Mariela. La verdad que se trabaja muy a gusto, en donde podemos coordinar rápidamente las tareas y sacar adelante un evento de la importancia de los Juegos Intercolegiales.

Para el gobierno de la provincia son muy importantes estos juegos porque son para chicos sub-12, sub-14, primarios, secundarios, instituciones de gestión pública, instituciones de gestión privada.

Lo que el deporte nos brinda para estos chicos, lo brinda para el resto de la vida. Son valores que no solamente se aplican al deporte en concreto, sino se aplican al resto de la vida. El sacrificio, el trabajo en equipo, el respeto a la autoridad, que es algo tan importante y que nos cuesta tanto en el deporte, no solamente en San Juan, nos cuesta en todo el mundo y sobre todo en la Argentina.

El hecho de que tengamos un árbitro, que tengamos un juez y que nosotros debamos respetar las decisiones que se tomen equivocadas o no, porque somos humanos y nos equivocamos todos, es algo que los chicos lo tienen que entender desde muy temprana edad para que después tengamos deportistas que sean respetuosos de la autoridad, que se sepan sacrificar, que sepan trabajar en equipo, que sepan comer bien, tener una buena salud mental, como decía Silvia recién”.

Juegos Intercolegiales son impulsados por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto con el Ministerio de Educación, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva como herramienta de integración social y de formación en valores.

De esta manera, San Juan renueva su compromiso con las nuevas generaciones, brindándoles un espacio para crecer dentro y fuera de la cancha, en un clima de respeto, compañerismo y superación personal.

FUENTE: Sí San Juan