En San Juan presentaron un amparo colectivo para frenar la suspensión de pensiones por discapacidad

La Defensoría del Pueblo de San Juan interpuso este viernes un amparo colectivo ante la Justicia Federal para solicitar que se reviertan las suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez que comenzaron a aplicarse en la provincia desde abril de este año. La presentación está dirigida contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

Mercado cambiario El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Justicia Presuntas coimas en ANDIS: Ex asesor de Javier Milei corroboró que Spagnuolo le dijo todo lo que se escucha en los audios

Según informó el organismo, el recurso busca que se restituyan de manera inmediata los haberes interrumpidos y que se adecúen los procedimientos de auditoría a lo previsto en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.

El escrito judicial también pide que se declare inconstitucional el Decreto 843/2024, normativa que —de acuerdo con la Defensoría— reinstauró criterios restrictivos previamente superados y que implicarían un retroceso en la protección de las personas con discapacidad.

florencia peñaloza Florencia Peñaloza, titular de la Defensoría del Pueblo en San Juan.

La Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, sostuvo que la suspensión de las pensiones “afecta a miles de familias que dependen de ese ingreso para cubrir sus necesidades básicas”. Además, señaló que el objetivo de la acción es que “se frenen medidas arbitrarias que agravan la situación de vulnerabilidad de quienes menos recursos tienen”.

El amparo incluye una medida cautelar que solicita al Poder Judicial ordenar al Estado Nacional la no emisión de nuevas suspensiones mientras dure el proceso.