viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Por más de 10 días, cortarán el tránsito en una esquina del centro de San Juan: por qué motivo

Desde la Municipalidad de la Capital pidieron disculpas por las molestias que la intervención pueda ocasionar y agradecieron la comprensión de los vecinos y automovilistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que, desde este viernes 19 y hasta el martes 30 de septiembre, permanecerá interrumpido el tránsito en la intersección de avenida Rawson y avenida Córdoba, en inmediaciones de la rotonda del Monumento al Dr. Guillermo Rawson.

Lee además
por trabajos de obras sanitarias, una importante arteria de capital estara interrumpida al transito
Para tener en cuenta

Por trabajos de Obras Sanitarias, una importante arteria de Capital estará interrumpida al tránsito
radiotelescopio cart: llegaron las piezas que restaban desde china y se avanza en el montaje de la antena
Avances significativos

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena

Según detalló la Dirección de Obras, dependiente de la Secretaría de Planificación Urbana, la medida responde a trabajos de mejora en la circulación vial en uno de los puntos neurálgicos del centro capitalino.

Desde el municipio pidieron disculpas por las molestias que la intervención pueda ocasionar y agradecieron la comprensión de los vecinos y automovilistas, destacando que las tareas buscan optimizar la seguridad y el orden del tránsito en ese sector.

image
Temas
Seguí leyendo

Más de 20.000 chicos de todo San Juan participarán de los Juegos Intercolegiales 2025

Caucete, de luto por la muerte de un querido comerciante

En San Juan presentaron un amparo colectivo para frenar la suspensión de pensiones por discapacidad

Una por una, las estrategias que aplicará Educación en las aulas para prevenir las amenazas de bomba

Alerta amarilla por viento para seis departamentos de San Juan

Innovadora iniciativa: contarán los guanacos de la cordillera calingastina

Orrego, presente en el cierre de la Semana de la Educación Inicial 2025 en el Velódromo de Pocito

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un emblematico comercio de la peatonal de san juan cerro sus puertas, ¿que pasara con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado
Videos

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

Te Puede Interesar

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025 video
Antecedentes

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena
Avances significativos

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena

Vista de la Fábrica de Paneles Solares que se construye en San Juan. 
La pieza que faltaba

San Juan, cerca de producir sus propios paneles solares: máquina clave está cerca de cruzar la cordillera

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado