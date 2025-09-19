Por más de 10 días, cortarán el tránsito en una esquina del centro de San Juan: por qué motivo

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que, desde este viernes 19 y hasta el martes 30 de septiembre, permanecerá interrumpido el tránsito en la intersección de avenida Rawson y avenida Córdoba, en inmediaciones de la rotonda del Monumento al Dr. Guillermo Rawson.

Según detalló la Dirección de Obras, dependiente de la Secretaría de Planificación Urbana, la medida responde a trabajos de mejora en la circulación vial en uno de los puntos neurálgicos del centro capitalino.

Desde el municipio pidieron disculpas por las molestias que la intervención pueda ocasionar y agradecieron la comprensión de los vecinos y automovilistas, destacando que las tareas buscan optimizar la seguridad y el orden del tránsito en ese sector. image

Compartí esta nota en redes sociales:







