Caucete, de luto por la muerte de un querido comerciante

Dolor en Caucete . El departamento atraviesa horas de tristeza por la muerte de Walter Espeche , un reconocido comerciante y propietario de Súper Carnes Emanuel.

La noticia fue confirmada este viernes por el periodista Ariel Rodríguez, quien escribió en sus redes: “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Sr. Walter Espeche, propietario de Súper Carnes Emanuel. Sus restos son velados en Cochería San José”.

Embed - Ariel Rodriguez - Con profundo pesar comunicamos el... Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Sr. Walter Espeche, propietario de Súper Carnes Emanuel. Sus restos son velados en Cochería San José. Publicado por Ariel Rodriguez en Viernes, 19 de septiembre de 2025

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, también expresó su pesar a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial: “Con profundo dolor despedimos a Walter Espeche, querido empleado municipal y colaborador de nuestra gestión. Su compromiso y entrega quedarán siempre en el recuerdo de quienes compartieron el camino con él. En este momento tan difícil, la familia municipal acompaña en el dolor a su familia, amigos y seres queridos”.

Embed - Romina Rosas - Con profundo dolor despedimos a Walter...

En redes sociales, amigos, clientes y vecinos dejaron decenas de mensajes recordando su calidez y compromiso con la comunidad. “Un abrazo para toda esa bella familia y rogar a Dios por el eterno descanso de un amigo”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Mis condolencias para su familia, gran persona, vivirá por siempre en nuestro corazón”.

El velatorio de Espeche se lleva a cabo en la Cochería San José, donde familiares y allegados lo despiden con profundo pesar.