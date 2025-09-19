viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor en las redes

Caucete, de luto por la muerte de un querido comerciante

El departamento despide a Walter Espeche, reconocido comerciante y colaborador municipal, cuyo fallecimiento generó un profundo pesar entre vecinos, amigos y autoridades locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dolor en Caucete. El departamento atraviesa horas de tristeza por la muerte de Walter Espeche, un reconocido comerciante y propietario de Súper Carnes Emanuel.

Lee además
Foto: El Bastón
Deceso

Dolor en Caucete por la muerte de un reconocido músico
Imagen ilustrativa.
Comisaría 9°

Detuvieron en Caucete a un hombre que era buscado por la Justicia Federal: manejaba borracho

La noticia fue confirmada este viernes por el periodista Ariel Rodríguez, quien escribió en sus redes: “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Sr. Walter Espeche, propietario de Súper Carnes Emanuel. Sus restos son velados en Cochería San José”.

Embed - Ariel Rodriguez - Con profundo pesar comunicamos el...

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Sr. Walter Espeche, propietario de Súper Carnes Emanuel. Sus restos son velados en Cochería San José.

Publicado por Ariel Rodriguez en Viernes, 19 de septiembre de 2025

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, también expresó su pesar a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial: “Con profundo dolor despedimos a Walter Espeche, querido empleado municipal y colaborador de nuestra gestión. Su compromiso y entrega quedarán siempre en el recuerdo de quienes compartieron el camino con él. En este momento tan difícil, la familia municipal acompaña en el dolor a su familia, amigos y seres queridos”.

Embed - Romina Rosas - Con profundo dolor despedimos a Walter...

En redes sociales, amigos, clientes y vecinos dejaron decenas de mensajes recordando su calidez y compromiso con la comunidad. “Un abrazo para toda esa bella familia y rogar a Dios por el eterno descanso de un amigo”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Mis condolencias para su familia, gran persona, vivirá por siempre en nuestro corazón”.

El velatorio de Espeche se lleva a cabo en la Cochería San José, donde familiares y allegados lo despiden con profundo pesar.

Temas
Seguí leyendo

Atraparon a "El Bebe Guzmán", un peligroso delincuente que era buscado en San Juan

Lugares abandonados: las chapas que ya no están en Caucete

El hospital de Caucete debió asistir a 14 jóvenes tucumanos intoxicados

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

Caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban

La estremecedora foto que circula en Caucete: aparecieron varios animales muertos, ¿por culpa de un "perro enorme"?

Un voraz incendio acabó con un taller en Caucete: cuatro vehículos y dos cuatriciclos terminaron consumidos

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un emblematico comercio de la peatonal de san juan cerro sus puertas, ¿que pasara con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado
Videos

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

Te Puede Interesar

Vista de la Fábrica de Paneles Solares que se construye en San Juan. 
La pieza que faltaba

San Juan, cerca de producir sus propios paneles solares: máquina clave está cerca de cruzar la cordillera

Por Elizabeth Pérez
Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena
Avances significativos

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso
Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso