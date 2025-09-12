viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra pública

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

Al plan de remodelación del paraje sanjuanino Difunta Correa se le suma ahora un estacionamiento para 202 vehículos, 50 de ellos semicubiertos. Hoy no hay un lugar concreto para dejar el vehículo, lo que genera un caos y peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El icónico paraje Difunta Correa está atravesando cambios profundos con obras que modernizan este importante polo de fe y turístico de San Juan. Ahora toca el turno de construir un megaestacionamiento en el predio de Vallecito, Caucete. Para eso, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía acaba de llamar a licitación, con lo que pronto los trabajos se podrán poner en marcha.

Lee además
En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.
En imágenes

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa
La Difunta Correa, en Caucete, San Juan, en plena renovación.
Apuesta fuerte

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

La fecha clave será el 24 de septiembre, cuando se dé la apertura de sobres y se conozca qué empresas buscan hacer estas tareas, para las cuales el Gobierno Provincial destinó $ 1.055.468.679,14 de fondos propios.

image

Como el plazo de obra es de 120 días corridos, se espera que la obra pueda ser adjudicada en noviembre, de manera que podría estar lista en abril de 2026.

image

Este estacionamiento se da en función de lo solicitado por la Fundación Difunta Correa, y tiene como objetivo principal concentrar la presencia de vehículos estacionados en un solo lugar, liberando las zonas de circulación peatonal y garantizando la seguridad de los usuarios.

image

Se sabe que el Paraje Difunta Correa es un punto turístico y cultural de gran afluencia, pero actualmente no cuenta con un estacionamiento formalizado. Los visitantes estacionan sus vehículos en áreas no preparadas, lo que genera situaciones potencialmente peligrosas y afecta la fluidez del tránsito. Este proyecto busca resolver estas problemáticas mediante la implementación de un espacio adecuado y funcional para el estacionamiento.

La propuesta contempla un espacio con capacidad para 202 vehículos, de los cuales 50 contarán con estacionamiento semicubierto mediante una estructura metálica. Además, se prevé la construcción de una plaza de acceso, infraestructura de iluminación y desagües pluviales para garantizar el correcto funcionamiento del espacio.

La materialidad principal incluye estructuras metálicas para los estacionamientos semicubiertos y hormigón para las áreas de circulación y accesos. Estos materiales garantizan durabilidad, funcionalidad y seguridad.

image

El terreno seleccionado para la construcción del estacionamiento se encuentra frente al predio de parrilleros y en la circulación que conduce al sector comercial, junto al predio de los gauchos y el anfiteatro. Esta ubicación estratégica facilita el acceso y la conexión con las demás áreas recreativas del Paraje.

El impacto esperado del proyecto es significativo, ya que mejorará la fluidez del tránsito y centralizará la concentración de vehículos en un solo lugar. Esto permitirá liberar las zonas no destinadas al estacionamiento, promoviendo un uso más eficiente y seguro del espacio público. El área de intervención del proyecto abarca aproximadamente 9.000 m², incluyendo todas las instalaciones proyectadas.

Temas
Seguí leyendo

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

Universitario busca un triunfo clave en Mendoza

Fotos de los canales sanjuaninos, el particular concurso que premia a la familia con un viaje a Ischigualasto

Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibilidad de llevar mascotas

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Los sanjuaninos respondieron: ¿qué harías si fuese el último día de tu vida?

La Beriso se presentará en Caucete en la Fiesta de la Juventud y la Diversidad Cultural

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente tras el cual la joven quedó internada, mientras su novio falleció.
En San Juan

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Te Puede Interesar

El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

En la industria sanjuanina, el 45% de las firmas son de alimentos y bebidas, y dentro de ellas lidera la elaboración de vino.
Relevamiento Industrial Manufacturero

El ADN de la industria sanjuanina: da 7.800 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento
Obra pública

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!
Gran noticia

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!