Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

El icónico paraje Difunta Correa está atravesando cambios profundos con obras que modernizan este importante polo de fe y turístico de San Juan. Ahora toca el turno de construir un megaestacionamiento en el predio de Vallecito , Caucete . Para eso, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía acaba de llamar a licitación, con lo que pronto los trabajos se podrán poner en marcha.

La fecha clave será el 24 de septiembre, cuando se dé la apertura de sobres y se conozca qué empresas buscan hacer estas tareas, para las cuales el Gobierno Provincial destinó $ 1.055.468.679,14 de fondos propios .

image

Como el plazo de obra es de 120 días corridos, se espera que la obra pueda ser adjudicada en noviembre, de manera que podría estar lista en abril de 2026.

image

Este estacionamiento se da en función de lo solicitado por la Fundación Difunta Correa, y tiene como objetivo principal concentrar la presencia de vehículos estacionados en un solo lugar, liberando las zonas de circulación peatonal y garantizando la seguridad de los usuarios.

image

Se sabe que el Paraje Difunta Correa es un punto turístico y cultural de gran afluencia, pero actualmente no cuenta con un estacionamiento formalizado. Los visitantes estacionan sus vehículos en áreas no preparadas, lo que genera situaciones potencialmente peligrosas y afecta la fluidez del tránsito. Este proyecto busca resolver estas problemáticas mediante la implementación de un espacio adecuado y funcional para el estacionamiento.

La propuesta contempla un espacio con capacidad para 202 vehículos, de los cuales 50 contarán con estacionamiento semicubierto mediante una estructura metálica. Además, se prevé la construcción de una plaza de acceso, infraestructura de iluminación y desagües pluviales para garantizar el correcto funcionamiento del espacio.

La materialidad principal incluye estructuras metálicas para los estacionamientos semicubiertos y hormigón para las áreas de circulación y accesos. Estos materiales garantizan durabilidad, funcionalidad y seguridad.

image

El terreno seleccionado para la construcción del estacionamiento se encuentra frente al predio de parrilleros y en la circulación que conduce al sector comercial, junto al predio de los gauchos y el anfiteatro. Esta ubicación estratégica facilita el acceso y la conexión con las demás áreas recreativas del Paraje.

El impacto esperado del proyecto es significativo, ya que mejorará la fluidez del tránsito y centralizará la concentración de vehículos en un solo lugar. Esto permitirá liberar las zonas no destinadas al estacionamiento, promoviendo un uso más eficiente y seguro del espacio público. El área de intervención del proyecto abarca aproximadamente 9.000 m², incluyendo todas las instalaciones proyectadas.