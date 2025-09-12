viernes 12 de septiembre 2025

Semana del Agua

Fotos de los canales sanjuaninos, el particular concurso que premia a la familia con un viaje a Ischigualasto

Las inscripciones se abrirán el 15 de octubre y estarán disponibles en la página web de Hidráulica. Todo lo que hay que saber para participar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Premiarán con un viaje a Ischigualasto para toda la familia a quien tome la mejor foto de un canal sanjuanino.

Premiarán con un viaje a Ischigualasto para toda la familia a quien tome la mejor foto de un canal sanjuanino.

En el marco de la Semana del Agua, el Departamento de Hidráulica lanzó el concurso de fotografía “San Juan y sus canales”, con el objetivo de poner en valor el recurso hídrico, destacar la infraestructura que lo sostiene y promover conciencia ambiental.

El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

El certamen está destinado a personas mayores de 18 años con domicilio en San Juan, quienes podrán participar con una fotografía que represente a los canales sanjuaninos, resaltando su valor histórico, social, cultural o ambiental. Las imágenes deberán transmitir creatividad, originalidad, adecuación al tema e impacto visual.

Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 19 de septiembre y se realizarán a través de un formulario disponible en la web de Hidráulica. El jurado seleccionará 10 fotografías finalistas que serán exhibidas en el sitio web del organismo del 29 de septiembre al 3 de octubre, donde se someterán a votación del público.

Los dos trabajos con mayor cantidad de votos recibirán los siguientes premios, gracias a la Coordinación General del Parque Provincial Ischigualasto:

- Primer premio: viaje de un día a Ischigualasto para 6 personas, con transporte ida y vuelta, recorrido y almuerzo.

- Segundo premio: viaje de un día a Ischigualasto para 4 personas, con transporte ida y vuelta, recorrido y almuerzo.

El ganador se conocerá durante la Semana del Agua que, este año, se celebrará del 6 al 9 de octubre.

Las 10 obras preseleccionadas serán exhibidas en la sede del Departamento de Hidráulica y en su página web.

image

Con esta propuesta, el organismo busca fomentar la creatividad, la expresión artística y el sentido de pertenencia de la comunidad, a través de la mirada fotográfica sobre los canales que forman parte de la identidad sanjuanina.

Inscripción, bases y condiciones: hidraulica.sanjuan.gob.ar

