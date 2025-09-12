viernes 12 de septiembre 2025

En San Juan

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Familiares de Dámaris Valentina Godoy iniciaron una campaña en las redes. Quienes puedan colaborar donando sangre 0 RH- pueden dirigirse al Cimyn.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El accidente tras el cual la joven quedó internada, mientras su novio falleció.

El accidente tras el cual la joven quedó internada, mientras su novio falleció.

Desesperados por conseguir ayuda de parte de los sanjuaninos, los familiares de Dámaris Valentina Godoy, la joven que viajaba como acompañante en una moto cuando chocó con un patrullero y su novio murió, lanzaron un pedido urgente de donantes de sangre.

La nueva ley integral de Transporte incluye la posibilidad de transportar mascotas en los colectivos en San Juan.
Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibilidad de llevar mascotas
los sanjuaninos respondieron: ¿que harias si fuese el ultimo dia de tu vida? video
Los sanjuaninos respondieron: ¿qué harías si fuese el último día de tu vida?

Según informaron, Dámaris necesita sangre del grupo 0 RH negativo, uno de los más difíciles de conseguir. Quienes puedan colaborar deben dirigirse al banco de sangre del Cimyn, ubicado en Catamarca esquina Santa Fe, segundo piso.

“Necesitamos donantes de sangre para mi hermana. Ella protagonizó el choque de Avenida Libertador con el patrullero. Su novio falleció y ella está internada”, expresó su hermana Gisela a través de redes sociales. Además, difundió el siguiente mensaje: “Urgente necesitamos donadores de sangre tipo 0- para Dámaris Valentina Godoy en el banco de sangre del Cimyn”.

image

El trágico caso

El siniestro ocurrió durante la madrugada del martes 9 de septiembre en la intersección de Avenida Libertador y calle Ramón Salinas, en el departamento Rivadavia. Dámaris viajaba como acompañante en la moto que conducía su novio, Diego Tejada Gómez (25), quien falleció tras el impacto.

El choque se produjo cuando un patrullero de la Policía de San Juan, que circulaba en la misma dirección por Avenida Libertador (de Este a Oeste), intentó girar hacia la izquierda para tomar calle Ramón Salinas al Sur. En ese momento, la motocicleta que venía detrás impactó contra el lateral trasero izquierdo del móvil policial.

Según fuentes judiciales, el patrullero tenía balizas encendidas y había colocado el guiño antes de realizar la maniobra. Además, los peritajes preliminares indicaron que no había marcas de frenado en la calzada, lo que sugeriría que la moto no intentó detenerse antes del impacto.

Diego Tejada Gómez fue sometido a un examen toxicológico, ya que los investigadores manejaban el dato de que él y su novia habrían consumido alcohol horas antes del siniestro. Aunque los resultados aún no se han hecho públicos, la investigación sigue en curso bajo la dirección del fiscal Nicolás Schiattino.

El conductor del patrullero, el policía Claudio Chirino (28), fue arrestado tras el hecho, pero recuperó la libertad por orden judicial luego de pasar menos de 24 horas detenido. El otro efectivo que viajaba con él será citado a declarar como testigo.

Dámaris Valentina Godoy sobrevivió al impacto, aunque sufrió múltiples escoriaciones y la fractura de un fémur. Si bien su vida no corre peligro, su estado es delicado y requiere tratamiento médico especializado, motivo por el cual fue trasladada a una clínica privada. Su testimonio fue clave para los investigadores: recordó que iba con su pareja, pero perdió la conciencia tras el choque y solo volvió en sí cuando ya estaba internada. Ahora, su familia concentra sus esfuerzos en conseguir la sangre que necesita con urgencia para su recuperación.

