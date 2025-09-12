El hospital de Caucete debió asistir a 14 jóvenes tucumanos intoxicados

Un grupo de 14 jóvenes tucumanos que hacian un tour y pasaban por San Juan, debieron ser asistidos en el hospital de Caucete.

Una inesperada situación sanitaria se vivió en las últimas horas en el Hospital César Aguilar, de Caucete, donde se desplegó un amplio operativo para atender a un grupo de adolescentes provenientes de Tucumán que sufrieron una intoxicación masiva.

Justicia de Menores Caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban

Los 14 jóvenes, que viajaban en un colectivo como parte de un tour, comenzaron a experimentar síntomas de malestar general durante el trayecto hacia San Juan.

Según informó el periodista local Ariel Rodríguez al medio Canal 13 San Juan, al arribar a la provincia, fueron trasladados de inmediato al centro asistencial caucetero, donde recibieron atención médica por el cuadro presunto de intoxicación alimentaria.

Las primeras versiones apuntan a que el grupo habría consumido hamburguesas que les provocaron los síntomas, aunque todavía no se ha confirmado si la comida fue ingerida antes de cruzar a San Juan o ya dentro de la provincia.

Pese al impacto que generó la noticia, desde el hospital aseguraron que ninguno de los adolescentes presentó un cuadro grave. Actualmente, las autoridades investigan el origen de los alimentos para determinar con precisión qué causó la intoxicación.