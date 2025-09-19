viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Elvio Matías Gómez, de 30 años, fue hallado sin vida en el canal Magdalena tras caer al canal Céspedes en Sarmiento. Su familia contó que la última foto que circula en redes fue tomada instantes antes de su desaparición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
encontraron en sarmiento al sanjuanino que habia caido en el canal cespedes
Triste final

Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes
quien era el joven motociclista que murio tras el choque con una camioneta en rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

En redes sociales, familiares y amigos despidieron a Matías con mensajes de dolor y acompañamiento. “QEPD, fuerzas a la familia” y “qué pena, tan joven”, escribieron usuarios que compartieron su foto, la misma que fue tomada instantes antes de que desapareciera. “Yo le tomé esa foto poco antes de que desapareciera. A la orilla del canal encontraron una gorra negra que era de él y la remera blanca, por lo que él desapareció con el pantalón y las zapatillas puestas”, contó Raúl, según informó Canal 13.

image

Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, vecinos del lugar escucharon sus pedidos de auxilio, pero las corrientes de agua fueron más fuertes que los intentos por rescatarlo. Un testigo aseguró que lo vio caer y que, pese a los esfuerzos por socorrerlo, no lograron sacarlo.

El hallazgo se produjo en la mañana del viernes, cuando efectivos de Bomberos, Policía de San Juan, brigadistas y personal de la UFI Delitos Especiales reanudaron la búsqueda. El operativo incluyó el rastreo de varios sifones y canales de riego de la zona, hasta dar finalmente con el cuerpo en el canal Magdalena.

La investigación recayó en la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Francisco Nicolía.

Temas
Seguí leyendo

Cayó un joven intensamente buscado: estaba durmiendo en Rivadavia y le secuestraron varios elementos

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

Amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito: ¿se cae el juicio abreviado?

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

El "estafador de ancianas" les entregaba hasta un folleto a sus víctimas: las cámaras de un banco lo dejaron en jaque

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado
Videos

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

Te Puede Interesar

Vista de la Fábrica de Paneles Solares que se construye en San Juan. 
La pieza que faltaba

San Juan, cerca de producir sus propios paneles solares: máquina clave está cerca de cruzar la cordillera

Por Elizabeth Pérez
Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena
Avances significativos

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso
Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso