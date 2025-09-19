Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Trágico final. Elvio Matías Gómez , de 30 años, fue hallado sin vida en el canal Magdalena , a la altura de Cochagual - Sarmiento - durante las primeras horas del viernes, luego de intensos rastrillajes que se extendieron durante varias horas. El sanjuanino había desaparecido en la madrugada del jueves, cuando cayó al canal Céspedes , en inmediaciones de calle 17 y Alfonso XIII.

En redes sociales, familiares y amigos despidieron a Matías con mensajes de dolor y acompañamiento. “QEPD, fuerzas a la familia” y “qué pena, tan joven”, escribieron usuarios que compartieron su foto, la misma que fue tomada instantes antes de que desapareciera. “Yo le tomé esa foto poco antes de que desapareciera. A la orilla del canal encontraron una gorra negra que era de él y la remera blanca, por lo que él desapareció con el pantalón y las zapatillas puestas”, contó Raúl, según informó Canal 13.

Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, vecinos del lugar escucharon sus pedidos de auxilio, pero las corrientes de agua fueron más fuertes que los intentos por rescatarlo. Un testigo aseguró que lo vio caer y que, pese a los esfuerzos por socorrerlo, no lograron sacarlo.

El hallazgo se produjo en la mañana del viernes, cuando efectivos de Bomberos, Policía de San Juan, brigadistas y personal de la UFI Delitos Especiales reanudaron la búsqueda. El operativo incluyó el rastreo de varios sifones y canales de riego de la zona, hasta dar finalmente con el cuerpo en el canal Magdalena.

La investigación recayó en la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Francisco Nicolía.