El "estafador de ancianas" les entregaba hasta un folleto a sus víctimas: las cámaras de un banco lo dejaron en jaque

Juan Antonio Almonacid (47) conocido como el “estafador de ancianas” este viernes quedó imputado formalmente por el delito de estafa por abuso de confianza. En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal lo imputó por un solo delito contra una mujer pero serían muchas más ya que encontraron gran cantidad de documentación de otras personas mayores de edad en su vivienda de Chimbas

Las maniobras que habría hecho esta persona fueron en el Banco Nación ubicado por Avenida Libertador antes de Avenida Rioja en el microcentro sanjuanino. Es más las cámaras de seguridad de este lugar lo muestra a él en las instalaciones. Con estas filmaciones y las similitudes en la denuncia de la mujer, se comprobó que este hombre se acercaba a personas de avanzada edad y les entregaba un folleto ofreciendo créditos.

La fiscalía solicitó que Almonacid debía quedar preso por diferentes argumentos, uno de ellos diciendo que no tenía arraigo ya que investigándolo tiene registrado 6 domicilios diferentes. La defensa solicitó la libertad y finalmente el juez de Garantías Mariano Carrera le impuso la prisión preventiva por el plazo de 2 meses en el penal de Chimbas. En desarrollo.-

