jueves 11 de septiembre 2025

Legislativas 2025

Baistrocchi se reunió con Schiaretti en medio de la campaña electoral: "Somos la alternativa frente a la grieta"

El candidato a diputado nacional estuvo con el máximo referente de Hacemos por Argentina, además de otros dirigentes de Cuyo y del norte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-11 at 8.21.11 PM

En medio de la campaña electoral, Emilio Baistrocchi, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas y dirigente de Hacemos por San Juan, participó el lunes de un encuentro de Hacemos por Argentina en Córdoba junto a dirigentes de distintas regiones del país, incluyendo al también candidato a diputado nacional Juan Schiaretti.

El encuentro reunió a líderes del norte y de Cuyo con el objetivo de fortalecer la campaña de Baistrocchi de cara a los comicios del 26 de octubre, consolidándolo como una alternativa frente al peronismo y al mileísmo. Por San Juan, lo acompañó el concejal de la Capital, Horacio Lucero.

image

En sus redes sociales, el exintendente de la Capital escribió: “Somos la alternativa real frente a una grieta agotada, somos el interior unido, proponiendo un país normal, y esa Argentina es posible”.

Cabe recordar que Baistrocchi trabajó con el peronismo hasta finales de 2023, cuando, tras perder la reelección como intendente, decidió abandonar el Partido Justicialista provincial por diferencias con la dirigencia local, partido en el que había desarrollado gran parte de su carrera política.

