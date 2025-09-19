viernes 19 de septiembre 2025

Embaucador entre rejas

El "Estafador de ancianas" tiene otra causa pendiente por otros cinco fraudes contra abuelas

Se conocieron los antecedentes de Juan Antonio Almonacid. En su planilla tiene abiertos procesos por robo y estafas de la misma modalidad, y contra ancianos, por las cuales cayó preso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.

El llamado “Estafador de ancianas” tiene un pasado que lo compromete seriamente. Entre sus antecedentes figuran una causa por robo y otra por cinco maniobras fraudulentas de 2024, con la misma modalidad por la cual ahora fue llevado al penal de Chimbas con prisión preventiva.

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Juan Antonio Almonacid, de 47 años, fue detenido el jueves en el marco de una investigación del ayudante fiscal Nicolás Zapata, el fiscal Eduardo Gallastegui y policías de la brigada de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Lo venían siguiendo por los casos de dos ancianas que denunciaron que fueron embaucadas por un sujeto que las captó y engañó en la puerta de un banco.

image
Almonacid en la audiencia de este viernes en Tribunales.

Almonacid en la audiencia de este viernes en Tribunales.

Este viernes 18 de septiembre se realizó la audiencia de formalización y la fiscalía le imputó el delito de estafa por abuso de confianza en perjuicio de una de las víctimas. El caso fue adelantado en exclusiva por Tiempo de San Juan. Según la investigación, Almonacid operaba en la puerta del Banco Nación, en pleno microcentro, donde se acercaba a jubilados y pensionados para ofrecerles falsos créditos.

La maniobra denunciada consistió en que el acusado entregó a la víctima un folleto de “Créditos Aconcagua”, la visitó en su domicilio y le solicitó su DNI y recibo de sueldo. Incluso le abrió una cuenta digital en BNA+. Las grabaciones de las cámaras de seguridad lo captaron en la sucursal bancaria de avenida Libertador. A los pocos días, la mujer descubrió que de su cuenta habían desaparecido $324.000, dinero que fue transferido primero a un tercero identificado como Martín Gabriel Aguilera y luego derivado a dos hijos del imputado.

En la audiencia de formalización, la fiscalía pidió la prisión preventiva argumentando la falta de arraigo de Almonacid, quien figura con seis domicilios distintos y registra antecedentes por hechos similares. La defensa solicitó su liberación, pero el juez de Garantías Mariano Carrera dispuso su alojamiento en el penal de Chimbas por el plazo de dos meses. Durante los allanamientos, los investigadores encontraron folletos, documentación de otras personas mayores y publicaciones en redes sociales en las que ofrecía préstamos inmediatos, lo que abre la posibilidad de que existan más víctimas.

image
El ayudante fiscal Nicolás Zapata (a la derecha) y el asistente que investigan actualmente a Almonacid.

El ayudante fiscal Nicolás Zapata (a la derecha) y el asistente que investigan actualmente a Almonacid.

Esto último fortalece las sospechas de que habría más damnificados de Almonacid, y sobre eso trabaja ahora el personal de la UFI Delitos Informáticos. Pero si algo se confirmó este viernes fue que el apodado “Estafador de ancianas” utilizaba el mismo modus operandi desde hace tiempo.

Lo revelan sus antecedentes. Fuentes judiciales señalaron que ya estuvo preso en otras dos ocasiones: afrontó una causa por robo en enero de 2023 y volvió a caer detenido en enero de 2024 por una investigación en el Segundo Juzgado de Instrucción, también por engañar a ancianas.

Las mismas fuentes indicaron que esa otra causa es por cinco estafas cometidas contra adultos mayores, en maniobras similares a la que ahora lo tiene preso. No se sabe qué pasó con esos procesos, pero actualmente se encuentran en la Unidad Conclusiva de Causas, el organismo que continúa con los expedientes sin resolución de antiguos juzgados penales que desaparecieron con el cambio del sistema procesal del Poder Judicial de San Juan. Si se reactivan esas causas, el llamado “Estafador de ancianas” quedaría aún más complicado.

