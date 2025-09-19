viernes 19 de septiembre 2025

Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

Un sábado primaveral con lluvias por la mañana y cielos despejados por la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cielo sanjuanino amaneció con una abundante nubosidad este domingo.

El cielo sanjuanino amaneció con una abundante nubosidad este domingo.

Este sábado 20 de septiembre, San Juan amanecerá con cielos nublados y lluvias intermitentes que se extenderán hasta media mañana.

La temperatura mínima rondará los 11°C, con una humedad relativa elevada que podría hacer sentir un aire pesado y pegajoso. A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que ascenderán hasta los 26°C.

Los vientos serán moderados, provenientes del este, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones disminuirá significativamente por la tarde, permitiendo que los sanjuaninos disfruten de una tarde más amena. Para la noche, se prevé un descenso de la temperatura, con mínimas cercanas a los 11°C y cielos mayormente despejados. Se recomienda a la población estar atenta a posibles cambios repentinos en el clima y tomar precauciones en caso de tormentas matutinas.

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Embaucador entre rejas

El "Estafador de ancianas" tiene otra causa pendiente por otros cinco fraudes contra abuelas

Por Redacción Tiempo de San Juan
