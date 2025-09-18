Crédito de $1 millón para un grupo de beneficiarios de ANSES, ¿cómo acceder?

Un grupo de beneficiarios de ANSES tiene la posibilidad de acceder a un crédito de un millón de pesos.

Durante septiembre de 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) tienen la posibilidad de solicitar créditos personales de hasta $ 1.000.000 en entidades bancarias como Banco Nación y Banco Provincia.

Aunque estos préstamos no los otorga ANSES, están dirigidos exclusivamente a quienes cobran la prestación a través del organismo.

Una de las principales herramientas disponibles para evaluar el préstamo es el simulador online gratuito que ofrecen los bancos.

Esta función permite calcular en segundos el valor de la cuota mensual, el plazo de devolución, la tasa de interés y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA). Así, cada solicitante puede saber si cumple con los requisitos y si el crédito se ajusta a su economía.

¿Cuánto se paga por un crédito de $ 1 millón para AUH?

Según datos del Banco Provincia, un préstamo de $ 1.000.000 a 72 meses implica una cuota fija estimada de $ 66.508,24. Este valor incluye capital e intereses, y aunque puede variar según el perfil crediticio del solicitante, sirve como referencia para quienes analizan esta opción.

Los plazos disponibles van desde 12 hasta 72 meses, siempre con cuotas fijas, lo que permite una planificación financiera más estable para los beneficiarios de AUH.

¿Qué ofrece el simulador de crédito AUH?

El simulador es clave para evitar decisiones apresuradas. Entre sus principales ventajas:

Muestra la cuota mensual antes de iniciar el trámite.

Permite comparar distintos plazos de devolución.

Informa el ingreso mínimo requerido.

Detalla la tasa de interés y el CFTEA.

Esta herramienta brinda transparencia total y ayuda a tomar decisiones informadas, especialmente en contextos económicos donde cada peso cuenta.

¿Cómo pedir el crédito AUH en Banco Nación?

El Banco Nación habilitó una gestión 100% online para solicitar el préstamo. El proceso es simple:

Ingresar al home banking o a la app oficial.

Seleccionar la opción "Préstamos personales".

Elegir el monto y el plazo deseado.

Confirmar la operación.

Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. El beneficiario puede usarlo con tarjeta de débito o retirarlo en cajeros automáticos

