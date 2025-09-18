jueves 18 de septiembre 2025

Servicio

¡Atención conductores! Un importante tramo de la Av. Circunvalación estará cerrado al tránsito

El corte al tránsito se realizará esta noche, desde las 22 horas, y se extenderá hasta las 6 de la mañana de este viernes. Los motivos detrás de la medida que afectará a los conductores sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde la Dirección de Vialidad Provincial informan a la comunidad sanjuanina que este jueves por la noche y hasta primeras horas de la mañana del viernes un importante tramo de la Av. Circunvalación estará cerrada al tránsito, por lo que los conductores no podrán circular por la zona, teniendo que buscar caminos alternativos para llegar a destino.

El corte se realizará desde la salida de calle San Lorenzo hasta la reincorporación a Circunvalación, antes de calle Tucumán. La medida se toma debido a que personal de Vialidad realizará trabajos de reemplazo de barandas metálicas en el anillo externo.

La interrupción será desde las 22 horas de hoy y se extiende hasta las 6 de la mañana del viernes 19 de septiembre.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar la señalización como al personal que estará trabajando en la zona, para evitar inconvenientes.

