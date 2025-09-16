martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Espacio de marca

El alivio que necesitaban las empresas: Vía Cargo lanza su Ejecutivo de Cuentas

La agencia amplía sus servicios en San Juan con beneficios para empresas, envíos más ágiles y atención personalizada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-16 at 10.22.18 AM
IMG-20250911-WA0034
WhatsApp Image 2025-09-16 at 10.03.40 AM

La renovada agencia Vía Cargo San Juan, bajo una nueva gestión, refuerza su compromiso con el sector corporativo mediante la incorporación de un Ejecutivo de Cuentas. Se trata de una figura estratégica que acompañará de manera directa a empresas tanto locales como nacionales que operan en la provincia, ofreciendo un soporte logístico integral y personalizado.

Lee además
Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan
Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.
Alternativa financiera

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

Con esta iniciativa, la compañía busca optimizar la comunicación con clientes corporativos y garantizar un servicio más ágil, seguro y adaptado a las necesidades actuales del mercado. “El Ejecutivo de Cuentas será un puente directo entre la empresa y sus clientes corporativos, brindando asesoramiento, supervisando los despachos y asegurando que cada envío se concrete de manera eficiente”, destacaron desde la agencia. Beneficios para las empresas

  • Condiciones comerciales preferenciales: Tarifas corporativas, descuentos por volumen y seguros por valor declarado de hasta $1.000.000.
  • Mayor eficiencia operativa: Entregas en 24 horas a principales destinos, amplia red de más de 250 sucursales y seguimiento prioritario.
  • Atención diferenciada: Contacto directo con un ejecutivo dedicado a resolver incidencias y optimizar cada operación.

Desde San Juan hacia todo el país

WhatsApp Image 2025-09-16 at 10.03.40 AM

Si bien la base de operaciones se encuentra en San Juan, la agencia subraya que los beneficios alcanzan a empresas de todo el país que necesitan enviar productos desde la provincia hacia distintos destinos de Argentina. De esta manera, Vía Cargo San Juan se consolida como un socio estratégico para el desarrollo local y nacional, impulsando el crecimiento de las compañías que eligen expandirse con el respaldo de una logística sólida.

Una nueva etapa de crecimiento

IMG-20250911-WA0034

Desde la agencia remarcaron que este cambio forma parte de una etapa renovada de gestión, que busca posicionar a Vía Cargo San Juan como un referente en soluciones logísticas, generando valor para las empresas y acompañando su desarrollo en un entorno cada vez más competitivo.

Contacto exclusivo para empresas

Las compañías interesadas en acceder a estos beneficios pueden comunicarse directamente con el Ejecutivo de Cuentas, Giovanni Vega, al +54 9 2645 19-0544. (Número exclusivo para empresas, no disponible para clientes particulares)

Temas
Seguí leyendo

La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes

Por trabajos de Obras Sanitarias, una importante arteria de Capital estará interrumpida al tránsito

¿Sigue el calorcito?, mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados, AUH y SUAF en octubre

PSJ Industria innova en San Juan con tanques de fibra de vidrio de hasta 150 mil litros

Becas PROGRESAR de ANSES: cuánto cobro en septiembre y el calendario de pagos

Los Pumas van por la revancha ante Australia en la 4° fecha del Championship: formaciones, hora y cómo ver

Buscan a los familiares de un sanjuanino que se encuentra en el Hospital Guillermo Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.
Alternativa financiera

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse
Oportunidad laboral

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Te Puede Interesar

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año
Presupuesto 2026

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año

Por Celeste Roco Navea
Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera hechos y el peronista Allende habló de una tomada de pelo
Coletazos en San Juan

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera "hechos" y el peronista Allende habló de una "tomada de pelo"

Al frente el acusado N.P. y su abogada (que ya no lo es). Al fondo de la imagen el tribunal de juicio. Foto Archivo abril de 2023.
Judiciales

La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín video
Pasiones del Interior

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete
En Rawson

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete