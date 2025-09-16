El alivio que necesitaban las empresas: Vía Cargo lanza su Ejecutivo de Cuentas

La renovada agencia Vía Cargo San Juan , bajo una nueva gestión, refuerza su compromiso con el sector corporativo mediante la incorporación de un Ejecutivo de Cuentas . Se trata de una figura estratégica que acompañará de manera directa a empresas tanto locales como nacionales que operan en la provincia, ofreciendo un soporte logístico integral y personalizado.

Con esta iniciativa, la compañía busca optimizar la comunicación con clientes corporativos y garantizar un servicio más ágil, seguro y adaptado a las necesidades actuales del mercado. “El Ejecutivo de Cuentas será un puente directo entre la empresa y sus clientes corporativos, brindando asesoramiento, supervisando los despachos y asegurando que cada envío se concrete de manera eficiente” , destacaron desde la agencia. Beneficios para las empresas

Condiciones comerciales preferenciales: Tarifas corporativas, descuentos por volumen y seguros por valor declarado de hasta $1.000.000.

Mayor eficiencia operativa: Entregas en 24 horas a principales destinos, amplia red de más de 250 sucursales y seguimiento prioritario.

Atención diferenciada: Contacto directo con un ejecutivo dedicado a resolver incidencias y optimizar cada operación.

Desde San Juan hacia todo el país

Si bien la base de operaciones se encuentra en San Juan, la agencia subraya que los beneficios alcanzan a empresas de todo el país que necesitan enviar productos desde la provincia hacia distintos destinos de Argentina. De esta manera, Vía Cargo San Juan se consolida como un socio estratégico para el desarrollo local y nacional, impulsando el crecimiento de las compañías que eligen expandirse con el respaldo de una logística sólida.

Una nueva etapa de crecimiento

Desde la agencia remarcaron que este cambio forma parte de una etapa renovada de gestión, que busca posicionar a Vía Cargo San Juan como un referente en soluciones logísticas, generando valor para las empresas y acompañando su desarrollo en un entorno cada vez más competitivo.

Contacto exclusivo para empresas

Las compañías interesadas en acceder a estos beneficios pueden comunicarse directamente con el Ejecutivo de Cuentas, Giovanni Vega, al +54 9 2645 19-0544. (Número exclusivo para empresas, no disponible para clientes particulares)