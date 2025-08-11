lunes 11 de agosto 2025

Sin filas y con atención express: así funciona la nueva sucursal de Vía Cargo en San Juan

Con esta nueva apertura Vía Cargo apuesta a consolidarse como una opción logística confiable en San Juan, ofreciendo infraestructura moderna, atención dedicada y soluciones adaptadas a las necesidades tanto de particulares como de negocios. Todos los detalles, en la siguiente nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La empresa de transporte y logística Vía Cargo inauguró recientemente una nueva sucursal en la ciudad de San Juan, ubicada en Avenida Libertador 656 Este, Capital, con el objetivo de brindar un servicio más ágil, cómodo y eficiente para los usuarios que necesitan enviar o recibir encomiendas en la provincia.

Desde la flamante agencia aseguran que los tiempos de espera se redujeron notablemente y que la experiencia del cliente es una de sus prioridades. "Hoy los usuarios pueden realizar sus gestiones de forma rápida, sin largas demoras, y con un equipo capacitado para acompañarlos en todo momento", destacaron desde la nueva sede.

La apertura de este renovado espacio también generó nuevas oportunidades de empleo para sanjuaninos, reforzando el compromiso de la empresa con el desarrollo local. El equipo de trabajo fue completamente reestructurado y capacitado para ofrecer una atención personalizada y de calidad. La agencia inicia una nueva etapa de Vía Cargo en la provincia, con un equipo comprometido a brindar un servicio ágil y eficiente.

Además del servicio al público en general, la sucursal cuenta con ejecutivos comerciales que ofrecen asesoramiento personalizado a empresas y pymes interesadas en gestionar sus envíos con cobertura a todo el país.

La sucursal cuenta con estacionamiento propio para mayor comodidad, y atiende en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes de 9 a 18 hs
  • Sábados de 9 a 13 hs
Pone a disposición los siguientes canales de atención:

  • Atención al cliente: 264 470-3883 Empresas y PYMES (ejecutivo comercial): 264 519-0544
Con esta nueva apertura, Vía Cargo apuesta a consolidarse como una opción logística confiable en San Juan, ofreciendo infraestructura moderna, atención dedicada y soluciones adaptadas a las necesidades tanto de particulares como de negocios.

