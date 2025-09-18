jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diccionario

Qué significa "sonder", la palabra que describe un sentimiento único

Aprende qué es sonder, cómo surgió y cómo este concepto puede ayudarte a desarrollar empatía y comprensión hacia los demás.

Por María Morá
image

En los últimos años, la palabra “sonder” se ha popularizado en redes sociales y comunidades de literatura y filosofía, despertando la curiosidad de quienes buscan comprender su significado. Aunque no existe una traducción literal exacta al español, sonder describe un sentimiento único y profundo relacionado con la vida de los demás.

Lee además
Un grupo de beneficiarios de ANSES tiene la posibilidad de acceder a un crédito de un millón de pesos.
Ayuda al bolsillo

Crédito de $1 millón para un grupo de beneficiarios de ANSES, ¿cómo acceder?
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Jueves en San Juan: sol pleno, calor creciente y noches suaves que invitan a salir

Significado de sonder

Sonder se refiere a la realización de que cada persona que vemos tiene una vida tan compleja y rica como la nuestra, llena de experiencias, emociones, relaciones y preocupaciones. Este concepto invita a reflexionar sobre la profundidad de la existencia de los demás y cómo, aunque cruzamos caminos con ellos de manera efímera, cada individuo vive una historia completa y única.

Origen de la palabra

El término sonder fue popularizado por el Diccionario de Palabras Inexistentes (The Dictionary of Obscure Sorrows), creado por John Koenig, que combina palabras inventadas con emociones y experiencias humanas complejas que no tienen un nombre formal en ningún idioma.

image
Qu&eacute; significa "sonder", la palabra que describe un sentimiento &uacute;nico

Qué significa "sonder", la palabra que describe un sentimiento único

Cómo aplicar el concepto de sonder en la vida cotidiana

  • Empatía y comprensión: Reconocer que cada persona tiene su historia ayuda a ser más empático en interacciones diarias.

  • Reflexión personal: Nos recuerda que todos enfrentamos desafíos y alegrías, incluso aquellos que parecen desconocidos o distantes.

  • Apreciar los momentos: Al entender que cada individuo vive su propia narrativa, se valoran más los encuentros y conexiones humanas.

Por qué sonder se volvió tendencia

  • Redes sociales: Frases, memes y publicaciones sobre sonder se volvieron virales, conectando con jóvenes y adultos interesados en la introspección.

  • Literatura y filosofía: Escritores y pensadores lo usan para explorar la complejidad de la experiencia humana.

  • Bienestar emocional: Comprender sonder ayuda a fomentar la empatía, la paciencia y la conexión con los demás.

Aunque sonder no tenga una traducción directa, su significado invita a una reflexión profunda sobre la vida de los demás, fomentando la empatía y el entendimiento de la complejidad humana. Adoptar este concepto puede cambiar la manera en que vemos y nos relacionamos con el mundo.

Seguí leyendo

Conocida periodista argentina fue internada: "Un susto grande"

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido

Knight Piésold Argentina celebra 20 años

ANSES: cuánto cobrarán con aumento más la Tarjeta Alimentar los beneficiarios de AUH en octubre

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

El alivio que necesitaban las empresas: Vía Cargo lanza su Ejecutivo de Cuentas

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Jueves en San Juan: sol pleno, calor creciente y noches suaves que invitan a salir

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

En los jardines del Auditorio Juan Victoria se vivirá una nueva edición de la Feria Raíces este sábado, en la previa de la llegada de la primavera.
Agendalo

Se viene un sábado con feria de artesanías, música en vivo y patio de comidas en San Juan

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

Por Walter Vilca
Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA
Paren en Off

Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA

Buscan intensamente a un hombre que habría caído a un canal en Pocito
Grave

Buscan intensamente a un hombre que habría caído a un canal en Pocito

En la Casa de San Juan en Buenos Aires, Orrego encabezó la presentación oficial de los Ironman 70.3, 5150 y Full, que se llevarán a cabo durante 2026.
Promoción

En Buenos Aires, Orrego presentó la realización de los Ironman 70.3, 5150 y Full que se vienen en San Juan

Por una orden de la Corte, un nuevo tribunal debía determinar la pena para un abusador: le dieron 12 años
Judiciales

Por una orden de la Corte, un nuevo tribunal debía determinar la pena para un abusador: le dieron 12 años