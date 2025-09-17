ANSES: cuánto cobrarán con aumento más la Tarjeta Alimentar los beneficiarios de AUH en octubre

ANSES tiene previstos aumento para la AUH y octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que en octubre de 2025 una familia que perciba la Asignación Universal por Hijo (AUH) combinará el aumento del 1,9% con los montos de la Tarjeta Alimentar, llegando a ingresos que superan los $200.000 según la cantidad de hijos.

En lo específico, el haber por cada hijo de la AUH asciende a $117.250,96 , de los cuales se abona mensualmente el 80% neto ($93.800,77), mientras que el 20% retenido se libera tras la presentación anual de la Libreta AUH .

La Tarjeta Alimentar mantiene en octubre montos de $52.250, $81.936 y $108.062 según la cantidad de hijos.

AUH de ANSES: monto de la AUH en octubre 2025

En octubre, la AUH general asciende a $117.250,96 por hijo menor de 18 años. Como ocurre todos los meses, se abona el 80% neto, es decir $93.800,77, y se retiene el 20% restante hasta presentar la Libreta AUH. La actualización también impacta en la AUH por discapacidad, que llega a $402.831,11, de los cuales se abona $322.264,88 cada mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de octubre 2025

A la prestación principal se suman beneficios complementarios. La Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma cuenta bancaria, mantiene los siguientes valores:

Familias con un hijo: $52.250 .

Familias con dos hijos: $81.936 .

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Por otra parte, sigue vigente el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en octubre representa $44.230 para hogares con niños de hasta 3 años.

Una familia con tres hijos AUH y Tarjeta Alimentar alcanzará ingresos de casi $390.000 mensuales.

Cuánto cobro con la AUH de ANSES y Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Con el aumento, el ingreso de las familias beneficiarias crece de forma considerable. Por ejemplo:

Familia con 1 hijo AUH : $93.800,77 de AUH + $52.250 de Tarjeta Alimentar = $146.050,77 en total.

: $93.800,77 de AUH + de Tarjeta Alimentar = en total. Familia con 2 hijos AUH : $93.800,77 x 2 = $187.601,54 de AUH neta + $81.936 de Tarjeta Alimentar = $269.537,54 en total.

: $93.800,77 x 2 = de AUH neta + de Tarjeta Alimentar = en total. Familia con 3 hijos AUH: $93.800,77 x 3 = $281.402,31 de AUH neta + $108.062 de Tarjeta Alimentar = $389.464,31 en total.

Si además hay un menor de 3 años en el hogar, el Complemento Leche eleva aún más los ingresos hasta $433.694,31.

