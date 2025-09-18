Netflix se vuelve a revolucionar: se filtran detalles de El Eternauta 2 y, ¿cuándo se estrena?

Los detalles que se conoce sobre la filmación de El Eternauta 2 en Netflix.

Netflix ha logrado lo que durante décadas parecía imposible: adaptar con éxito El Eternauta , la legendaria historieta argentina creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La primera temporada no solo se ganó al público local, sino que escaló posiciones en el ranking global de la plataforma, consolidándose como un fenómeno internacional.

El furor fue tal que la confirmación de una segunda temporada llegó casi de inmediato, reavivando la expectativa de los fanáticos y marcando el inicio de una nueva etapa para esta épica de ciencia ficción con corazón latinoamericano.

Ricardo Darín volverá como Juan Salvo

El reconocido actor Ricardo Darín, quien interpreta al protagonista Juan Salvo, ha confirmado su participación en El Eternauta 2. Sin embargo, advirtió que la producción se encuentra en sus primeras etapas, por lo que el estreno podría retrasarse hasta 2026 o incluso 2027.

La demora, explican desde la producción, responde al alto nivel técnico que demanda la serie, así como al compromiso por mantener la calidad narrativa y visual que sorprendió en la primera entrega.

Una adaptación fiel y ambiciosa

Basada en la historieta publicada originalmente en 1957, El Eternauta entrelaza crítica política, drama humano y aventuras en un contexto post-apocalíptico. La serie de Netflix logró capturar esa esencia en su primera temporada, y se espera que la segunda profundice aún más en el universo original.

Los nuevos episodios utilizarán como base los guiones escritos por Oesterheld, lo que genera expectativas sobre qué tramas serán exploradas, y qué personajes podrían sumarse al viaje de Juan Salvo bajo la incesante nevada mortal.

El largo camino hacia la pantalla

Durante años, varios directores intentaron adaptar El Eternauta, sin éxito. No fue sino hasta 2020, cuando Netflix adquirió los derechos y se alió con K&S Films y el director Bruno Stagnaro, que el proyecto tomó forma definitiva.

Ahora, con el respaldo de una primera temporada consagrada y una segunda ya en desarrollo, El Eternauta se consolida como una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma en Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena El Eternauta 2?

Aunque aún no hay una fecha oficial, todo apunta a que la segunda temporada de El Eternauta llegará a Netflix entre 2026 y 2027. La producción recién ha comenzado, pero las expectativas ya están por las nubes.

Por ahora, solo queda esperar que el regreso de Juan Salvo sea tan impactante como su debut. La historia sigue abierta, y la nieve aún no ha dejado de caer.