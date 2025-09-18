Tristeza por el fallecimiento de una actriz de 'Poliladron' y 'Verdad Consecuencia'

El mundo del espectáculo nacional recibió con tristeza la noticia de la muerte de la actriz Marta Magaro Silva, quien falleció el martes pasado por causas que no fueron reveladas hasta el momento. La artista era reconocida por sus trabajos en las series “Poliladron” y “Verdad Consecuencia”.

La artista tuvo una extensa carrera y participó en largometrajes como “Desbordar”, “Diario para un cuento”, “El hombre de la deuda externa” y “El exilio de Gardel”, y en televisión actuó en otras ficciones como “Los secretos de papá”, “RRDT”, “Gerente de familia”, “Dejate querer” y “Dónde estás amor de mi vida”.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices por medio de un mensaje en su página web: "Con profundo pesar despedimos a la actriz Marta Magaro Silva, quien a lo largo de su vida desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, la televisión, el cine y la formación actoral, tanto en la Argentina como en Francia. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a su compañero, el actor Hugo Anganuzzi, a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este doloroso momento".

Por otra parte, la despedida a la artista tuvo lugar en la casa velatoria Zuccotti Hnos (Thames 1164) hasta este jueves entre las 8 y las 9, luego a las 9.30 se llevará a cabo el último adiós en la capilla del Cementerio de la Chacarita, donde será enterrada.

¿Quién era Marta Magaro Silva?

image

Nacida el 25 de julio de 1949, la actriz tuvo un comprometido lazo de unión con el sindicato de actores y actrices, participando de numerosas actividades y movilizaciones. Se formó con importantes referentes de la escena, entre ellos Augusto Fernandes y Martín Adjemian, y se especializó en comicidad junto a Henny Trayles, Néstor Romero y Néstor Sabatini.

En el teatro participó en una cartelera variada, y entre sus actuaciones se destacan Por qué las estrellas brillan y después explotan, Multitudes, Karmático, Ejecutor 14, La familia Núñez, El Massetazo, La casa de Bernarda Alba, Las extranjeras, La otra escena, Poca cosa, Las chicas del mambo, Las máquinas de hacer nada, La casa del crimen y Severa vigilancia, entre otras.

Durante su estadía en Francia, llevó adelante una destacada labor teatral y actuó en obras como Le suicidaire (premiada en el Festival Nacional de Teatro Francés), Noce de sang, El superhombre del futuro y Hamlet, entre otras. En la televisión argentina, Marta participó en numerosas ficciones: Los secretos de papá, RRDT, Poliladron, Verdad Consecuencia, Gerente de familia, Dejate querer, La Piñata y Dónde estás amor de mi vida.

En tanto, su carrera cinematográfica incluye títulos como Desbordar (por una sociedad sin manicomios), Diario para un cuento, El hombre de la deuda externa y El exilio de Gardel. También formó parte de los cortometrajes Pequeñas costumbres, Shabat Shalom, Fue, La carta y La pradera, además de haber actuado en Francia en el film Cocorico.

Marta Magaro Silva, docente en teatro

Finalmente, participó en campañas publicitarias nacionales e internacionales para Garbarino, Pepsi, MTV, Parral Riojano, Canal 9, Crush Diet, Camello y Diarco, y apareció en el videoclip de La argentinidad al palo de La Bersuit. En su faceta como docente, en Francia dictó cursos de teatro para hijos de inmigrantes y adultos, así como en el Théâtre de L’Alumette.

En la Argentina, brindó formación para niños, adolescentes y adultos en Falsa Escuadra y en la Escuela Villa Devoto, además de llevar adelante cursos de teatro en francés en el Teatro Luz y Fuerza y en Cyranoarte.

FUENTE: Crónica