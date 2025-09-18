jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor en el arte

Tristeza por el fallecimiento de una actriz de 'Poliladron' y 'Verdad Consecuencia'

La actriz tuvo una vasta experiencia actoral con actuaciones en exitosas ficciones de televisión y en películas como “Desbordar” y “El exilio de Gardel”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La actriz Marta Magaro Silva fue compañera de Adrián Suar y Laura Novoa en Poliladron

La actriz Marta Magaro Silva fue compañera de Adrián Suar y Laura Novoa en Poliladron

El mundo del espectáculo nacional recibió con tristeza la noticia de la muerte de la actriz Marta Magaro Silva, quien falleció el martes pasado por causas que no fueron reveladas hasta el momento. La artista era reconocida por sus trabajos en las series “Poliladron” y “Verdad Consecuencia”.

Lee además
Los detalles que se conoce sobre la filmación de El Eternauta 2 en Netflix.
Novedades

Netflix se vuelve a revolucionar: se filtran detalles de El Eternauta 2 y, ¿cuándo se estrena?
el desesperado pedido de marcos ginocchio en medio del complicado estado de salud de thiago medina
Redes

El desesperado pedido de Marcos Ginocchio en medio del complicado estado de salud de Thiago Medina

La artista tuvo una extensa carrera y participó en largometrajes como “Desbordar”, “Diario para un cuento”, “El hombre de la deuda externa” y “El exilio de Gardel”, y en televisión actuó en otras ficciones como “Los secretos de papá”, “RRDT”, “Gerente de familia”, “Dejate querer” y “Dónde estás amor de mi vida”.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices por medio de un mensaje en su página web: "Con profundo pesar despedimos a la actriz Marta Magaro Silva, quien a lo largo de su vida desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, la televisión, el cine y la formación actoral, tanto en la Argentina como en Francia. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a su compañero, el actor Hugo Anganuzzi, a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este doloroso momento".

Por otra parte, la despedida a la artista tuvo lugar en la casa velatoria Zuccotti Hnos (Thames 1164) hasta este jueves entre las 8 y las 9, luego a las 9.30 se llevará a cabo el último adiós en la capilla del Cementerio de la Chacarita, donde será enterrada.

¿Quién era Marta Magaro Silva?

image

Nacida el 25 de julio de 1949, la actriz tuvo un comprometido lazo de unión con el sindicato de actores y actrices, participando de numerosas actividades y movilizaciones. Se formó con importantes referentes de la escena, entre ellos Augusto Fernandes y Martín Adjemian, y se especializó en comicidad junto a Henny Trayles, Néstor Romero y Néstor Sabatini.

En el teatro participó en una cartelera variada, y entre sus actuaciones se destacan Por qué las estrellas brillan y después explotan, Multitudes, Karmático, Ejecutor 14, La familia Núñez, El Massetazo, La casa de Bernarda Alba, Las extranjeras, La otra escena, Poca cosa, Las chicas del mambo, Las máquinas de hacer nada, La casa del crimen y Severa vigilancia, entre otras.

Durante su estadía en Francia, llevó adelante una destacada labor teatral y actuó en obras como Le suicidaire (premiada en el Festival Nacional de Teatro Francés), Noce de sang, El superhombre del futuro y Hamlet, entre otras. En la televisión argentina, Marta participó en numerosas ficciones: Los secretos de papá, RRDT, Poliladron, Verdad Consecuencia, Gerente de familia, Dejate querer, La Piñata y Dónde estás amor de mi vida.

En tanto, su carrera cinematográfica incluye títulos como Desbordar (por una sociedad sin manicomios), Diario para un cuento, El hombre de la deuda externa y El exilio de Gardel. También formó parte de los cortometrajes Pequeñas costumbres, Shabat Shalom, Fue, La carta y La pradera, además de haber actuado en Francia en el film Cocorico.

Marta Magaro Silva, docente en teatro

Finalmente, participó en campañas publicitarias nacionales e internacionales para Garbarino, Pepsi, MTV, Parral Riojano, Canal 9, Crush Diet, Camello y Diarco, y apareció en el videoclip de La argentinidad al palo de La Bersuit. En su faceta como docente, en Francia dictó cursos de teatro para hijos de inmigrantes y adultos, así como en el Théâtre de L’Alumette.

En la Argentina, brindó formación para niños, adolescentes y adultos en Falsa Escuadra y en la Escuela Villa Devoto, además de llevar adelante cursos de teatro en francés en el Teatro Luz y Fuerza y en Cyranoarte.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Ca7riel y Paco Amoroso lograron récord argentino con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Georgina Barbarrosa habló tras el escándalo entre Nancy Pazos y Mariana Brey

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina: cuándo será y cómo comprar entradas

Los Illanes: sentimiento familiar para honrar el cancionero folklórico sanjuanino

Evangelina Anderson y un mensaje sorpresivo durante su viaje por Europa: "Ya tengo novio"

¿Glamuroso o low cost?: mirá cuál será el menú de los Martín Fierro 2025

Ex Gran Hermano grave tras un choque: la terrible frase de su expareja, Daniela Celis

La dolorosa confesión de la exconductora Canela: "Nunca lo pude contar hasta ahora"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el desesperado pedido de marcos ginocchio en medio del complicado estado de salud de thiago medina
Redes

El desesperado pedido de Marcos Ginocchio en medio del complicado estado de salud de Thiago Medina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El oro volvió a tener un aumento y rompió el récord de casi cinco décadas. 
Récord inédito

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia
Confirmado

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia