Video

Olvidó desactivar la ubicación, la acusaron de infidelidad y su reacción explotó en TikTok

Una joven fue descubierta por su pareja debido a un descuido con el GPS del celular. El video, grabado por sus amigas, superó los tres millones de vistas y abrió un intenso debate en redes sobre la infidelidad y el doble estándar de género.

Por Redacción Tiempo de San Juan
TikTok

El poder de la tecnología volvió a quedar en evidencia en TikTok, donde un video protagonizado por una joven llamada Anto se convirtió en tendencia. Según relatan las imágenes publicadas en la cuenta @lamafiadetaller, la chica habría sido descubierta en una infidelidad porque olvidó desactivar la ubicación de su teléfono.

En la grabación se la ve llorando con el celular en la mano, rodeada de amigas que, entre risas, registran el momento. Con campera de cuero y aspecto de recién llegada de una salida, Anto se enfrenta a las bromas de sus compañeras. Una de ellas, incluso, le pregunta: “Anto, ¿por qué llorás si vos lo cagaste?”. La respuesta de la protagonista, cargada de ironía, terminó viralizándose: “Bueno, dame la campera, me voy con el otro”.

image

El clip que encendió la polémica

La publicación ya superó los 3,2 millones de reproducciones y generó más de 3.400 comentarios. La falta de contexto exacto sobre cómo se produjo la supuesta infidelidad llevó a que muchos usuarios pidieran un “story time” para conocer la historia completa. Otros, en cambio, sugirieron que todo pudo haber sido un malentendido.

Lo cierto es que el video abrió un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la actitud de Anto con mensajes como “Grosa, ídola”, otros la cuestionaron directamente: “¿No era más fácil terminar la relación antes?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1968494176372191275&partner=&hide_thread=false

Debate sobre género y juicio social

Más allá del episodio puntual, la viralización también expuso la discusión sobre cómo se juzga la infidelidad según el género. Una usuaria comentó: “Como les duele cuando una mujer lo hace”, mientras que otra resumió: “Infieles cuando sus acciones tienen consecuencias”, dejando en claro que la conversación excedió lo anecdótico para convertirse en un tema de discusión social.

