¿Tenés moho en la goma de la heladera?: mirá este truco casero para eliminarlo fácil y rápido

La goma de la heladera es uno de los lugares donde más se acumula suciedad y moho, debido a la humedad constante, restos de alimentos y falta de ventilación. Aunque parezca complicado, hay un truco casero para dejarla limpia y desinfectada en pocos pasos.
Para este método solo necesitás ingredientes que seguramente tenés en casa: vinagre blanco, bicarbonato de sodio, un paño suave y un cepillo de dientes viejo.
Paso a paso para limpiar la goma de la heladera:
-
En un recipiente, mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. Si querés potenciar el efecto desinfectante, agregá una cucharadita de bicarbonato de sodio.
-
Humedecé un paño con la solución y pasalo por toda la goma, prestando atención a los pliegues donde suele acumularse el moho.
-
Esperá unos 10 minutos para que el vinagre y el bicarbonato actúen y eliminen bacterias y hongos.
-
Usá un paño limpio o un cepillo de dientes viejo para frotar la goma y remover los restos de moho. Evitá objetos metálicos para no dañar la superficie.
-
Pasá un paño humedecido solo con agua para retirar los restos de la mezcla y luego secá bien la goma. Mantenerla seca es clave para prevenir que el moho vuelva.
Consejo extra:
Para que el moho no reaparezca, limpiá la goma al menos una vez al mes y asegurate de que la puerta cierre correctamente para evitar la entrada de humedad.