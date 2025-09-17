miércoles 17 de septiembre 2025

Búsqueda laboral

Bancos de Argentina buscan trabajadores para ganar a partir de $1.895.421

Bancos de todo el país abren vacantes con sueldos desde $1.895.421 y buscan perfiles diversos, desde atención al cliente hasta liderazgo corporativo. Con modalidades presenciales e híbridas, estas oportunidades prometen impulsar carreras en el sector financiero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bancos argentina trabajadores

Diversos bancos de Argentina lanzaron nuevas búsquedas laborales para septiembre de 2025, ofreciendo sueldos que parten desde $1.895.421, según la última escala publicada por La Bancaria. Las vacantes están disponibles para trabajadores de forma presencial, híbrida y remota, adaptándose a las necesidades de los postulantes.

Las oportunidades abarcan múltiples perfiles profesionales: atención al cliente, análisis de datos, desarrollo tecnológico, auditoría, prevención de fraudes, banca corporativa, diseño de productos financieros y cargos de liderazgo. Esto refleja la diversificación y modernización del sector financiero en el país.

Vacantes destacadas en el Banco Macro incluyen puestos como Journey Owner en Provincia de Buenos Aires, Contact Center en Salta, Oficial de Banca Empresas en Godoy Cruz, y Business Analyst en Provincia de Buenos Aires, todas bajo modalidad presencial.

Por su parte, Banco Supervielle ofrece roles híbridos y presenciales, como Analista Técnico de Operaciones en Seguros, Gerente de Sucursal en CABA, Relationship Manager en Mendoza, Líder Comercial Cuyo y múltiples cargos de analistas en Buenos Aires.

El Banco X también abrió búsquedas híbridas y presenciales, con puestos que van desde Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero hasta Project Manager Técnico en infraestructura y pasantías temporales en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

Cómo postularse

Los interesados deben revisar que su perfil de LinkedIn esté completo, ingresar al sitio oficial de cada banco, seleccionar la vacante adecuada y subir su CV en formato PDF o completar el formulario online. Luego, el área de RR.HH. se comunicará por correo electrónico o teléfono si se avanza en el proceso.

Con estas ofertas, los bancos buscan atraer talento calificado y diverso, ofreciendo sueldos competitivos y modalidades flexibles que buscan adaptarse a la nueva realidad laboral en Argentina.

