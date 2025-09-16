Conmoción: un adolescente de 13 años murió mientras corría en plena clase de educación física

Un adolescente de 13 años murió durante una clase de educación física, en el barrio los Eucaliptos, en Villa Carlos Paz , mientras corría con el resto de sus compañeros .

De acuerdo a la información que trascendió sobre el caso, el alumno se desplomó de manera repentina y no hubo forma de reanimarlo.

La profesora a cargo dijo ante la Policía que el menor cayó al piso descompensado y fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital Gumersindo Sayago.

Según señaló El Doce TV, pese a los intentos por reanimarlo, los médicos confirmaron el fallecimiento del estudiante de segundo año.

La doctora que lo recibió en el hospital indicó que el alumno sufrió un paro cardíaco y posteriormente diagnosticó muerte súbita.

Cómo era de esperarse, el trágico desenlace generó gran dolor en la comunidad educativa, entre docentes, y alumnos, además de los familiares y vecinos.

Las autoridades judiciales investigan el caso para determinar las circunstancias exactas del hecho, que todavía no fueron confirmadas de manera oficial.