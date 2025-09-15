Violencia criminal: mataron a un hombre a golpes con el caño de una pileta, cuchilladas y balazos

Un hombre, de 64 años, fue asesinado por tres individuos , quienes le dispararon un balazo en la cabeza, lo golpearon con un pedazo de caño de pileta y lo agredieron a cuchilladas, como saldo de una discusión, en un suceso registrado el fin de semana, en el oeste del Gran Buenos Aires. A raíz de lo acontecido, los pesquisas policiales detuvieron luego a dos sospechosos y buscan a un tercer implicado en lo ocurrido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Gustavo Alberto Urbina .

Según agregaron los informantes, el cadáver del sexagenario apareció fallecido en la vereda de una finca, situada en la calle Roffo al 400, entre Paso de los Patos y Alpatacal.

Trascendió que los miembros del Comando Patrulla (C.P.) hallaron el cuerpo del hombre luego de recibir una denuncia en el número telefónico de emergencias 911.

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 4ª del distrito hablaron con vecinos y establecieron que Urbina se había apersonado en la vivienda de un adolescente, de 16 años, ubicada en Alpatacal al 3200, donde se originó una disputa en la que además participaron dos individuos, oportunidad en la que atacaron a ese hombre con un caño de pileta, lo acuchillaron y además le efectuaron un disparo.

En base a estos datos aportados al expediente, los integrantes de dicha seccional apresaron al menor y a otro de los sujetos, de 21 años, y, apoyados por la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal, realizan ahora diferentes procedimientos para capturar al tercero de los involucrados en el altercado.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba dos heridas de arma blanca en el estómago y en la región intercostal izquierda, como también un certero impacto de arma de fuego en el cráneo; a la vez que incautaron un pedazo de caño de metal que tenía manchas de sangre.

Intervino en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

