lunes 15 de septiembre 2025

Tensión en Crónica TV: un hombre ingresó armado con un cuchillo y atacó al personal de seguridad

El atacante, con antecedentes penales y problemas psiquiátricos, ingresó por la fuerza al canal e hirió a una persona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La madrugada de este lunes quedó marcada por un episodio de extrema violencia en el corazón del barrio porteño de San Telmo, cuando un hombre con las facultades mentales alteradas irrumpió en el edificio del canal Crónica TV, atacó con un cuchillo al personal de seguridad y desató una situación de tensión que obligó a desplegar un amplio operativo policial. El hecho ocurrió cerca de las 5.30 de la mañana, en la sede de avenida Juan de Garay 140, cuando el agresor ingresó al hall del canal exigiendo a los gritos "salir en vivo". "Me descubrieron fumando crack y me quieren matar", habría expresado. Los guardias intentaron persuadirlo para que se retirara, pero el intruso reaccionó de manera violenta.

De acuerdo con las autoridades, sacó un cuchillo, le asestó un puntazo a uno de los guardias y se dirigió hacia la planta baja, donde funcionan los estudios centrales. Allí comenzó a romper vidrios, lo que provocó alarma entre los trabajadores presentes. Frente al descontrol, fue convocada la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) de la Policía de la Ciudad, que rápidamente valló la zona para resguardar a empleados y vecinos. El clima era de máxima tensión: adentro, el hombre armado recorría las instalaciones; afuera, móviles policiales, ambulancias y efectivos fuertemente armados aguardaban el desenlace.

La situación tuvo un giro inesperado cuando tres periodistas que se encontraban en el lugar notaron que el atacante ya no tenía el arma blanca en su poder. Intentaron dialogar con él para calmarlo, mientras los uniformados del Grupo GEOF irrumpían en el edificio para reducirlo. Finalmente, fue detenido sin que se registraran nuevas víctimas. El agresor fue asistido por el SAME psiquiátrico y trasladado al Hospital Argerich, donde permanece bajo custodia. Según confirmaron fuentes oficiales, el detenido posee un historial de consumo problemático de drogas y antecedentes penales por robo, tentativa de robo y hurto.

image

Incluso había sido condenado en suspenso en una causa tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59. El parte policial precisó que la Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños, debido a la rotura de vidrios en el canal. Mientras tanto, el hombre de seguridad que recibió el puntazo se encuentra fuera de peligro, aunque debió recibir atención médica inmediata.

