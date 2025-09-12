viernes 12 de septiembre 2025

Acompañante para Dylan

Alberto Fernández reapareció en redes y presentó a su nuevo perro con nombre rockero

El posteo desde la cuenta del expresidente fue una "colaboración" con la que le abrió durante su presidencia a su perro Dylan, pero generó confusión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
alberto fernandez perro

Alejado de los medios y con muy poca actividad en redes sociales, el expresidente Alberto Fernández reapareció para contar que tiene un nuevo perro y lo hizo con un posteo que generó confusión.

"Hace mucho que no saben de mi!!! Ahora hablan de otros 'perros consejeros'. Les cuento que no ando bien de salud y llegó para hacerme compañía Lennon", escribió Alberto Fernández en Instagram para acompañar las fotos de Dylan y Lennon.

Y agregó en ese mensaje: "Dylan y Lennos juntos. El sueño de Alberto cumplido. Bienvenido querido Lennon".

image

El posteo desde la cuenta del expresidente fue una "colaboración" con la que le abrió durante su presidencia a Dylan (@dylanfernandezok), pero generó confusión. Es que el mensaje debería haberse publicado desde la cuenta de Dylan para que quede claro que hacía referencia a la salud del perro del expresidente) y no a la suya.

Los elogios a Kicillof y Massa como "el gran artífice del triunfo"

La reaparición en redes de Alberto Fernández para presentar a su nuevo perro fue posterior a una entrevista, la primera en mucho tiempo, en la que elogió a Kicillof y calificó a Massa como "el gran artífice" de la victoria en las elecciones bonaerenses.

"Está clarísimo que ha salido un gran referente que es Kicillof, pero ojo que hay un personaje al que no se le presta atención lo suficiente y que es el gra artífice de este triunfo que se llama Sergio Massa", dijo Kicillof.

En ese sentido, destacó que el tigrense, que fue su ministro de Economía en la segunda parte de la presidencia, "fue capaz de unir a partes que eran imposibles de unir", en referencia a la interna entre Cristina y Máximo Kirchner con Axel Kicillof. De hecho esa interna estuvo a casi nada de terminar sin una lista de unidad en Fuerza Patria.

"Todos creímos que en algún momento esto se iba a quebrar by la unidad es importantísima", insistió Fernández, y agregó: "Es condición necesaria para pensar en el triunfo, pero no es una condición suficiente".

Fuente: Clarín

