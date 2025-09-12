Santísimo Nombre de la Virgen María: por qué se celebra hoy y qué significa

El Dulce Nombre de María es más que una festividad: es una expresión de amor y respeto hacia la Virgen, madre del Redentor. Su nombre evoca ternura, consuelo y fortaleza espiritual.
Cada 12 de septiembre, los fieles recuerdan a María, madre de Jesús, su entrega y su papel en la historia de la salvación.
La Iglesia destaca que María no solo dio a luz a Jesús, sino que lo acompañó durante toda su misión, permaneciendo fiel incluso en los momentos más difíciles. Su vínculo con Cristo es visto como un ejemplo de amor incondicional y fe absoluta.
Venerar su nombre significa fortalecer la fe y confiar en su intercesión. Para los creyentes, seguir su ejemplo implica practicar la solidaridad, ayudar al prójimo y mantener viva la devoción hacia Dios.
Además del Dulce Nombre de María, el calendario litúrgico del 12 de septiembre de 2025 recuerda a otros santos y beatos:
Nuestra Señora de Estíbaliz: advocación mariana muy venerada en el País Vasco.
San Autónomo de Bitinia: mártir del siglo III, ejemplo de fidelidad a la fe cristiana.
Beato Pedro Sulpicio Cristóbal Faverge: religioso del siglo XVIII, recordado por su vida de sacrificio.
San Guido de Anderlech
San Francisco Ch’oe Kyong-hwam
San Poncio de Serrancolin
San Albeo de Emly
Cada uno de estos santos aporta su testimonio de vida y compromiso, enriqueciendo el legado espiritual de esta fecha.
La importancia de María también se refleja en la Sagrada Escritura. En Lucas 1:27, el evangelista relata cómo el ángel Gabriel fue enviado a una virgen llamada María, desposada con José de la casa de David, para anunciarle el nacimiento de Jesús.
Este pasaje muestra a María como el punto central del plan de salvación, elegida por Dios para ser la madre de su Hijo.
El 12 de septiembre, la Iglesia Católica invita a los fieles a recordar el Dulce Nombre de María, un día para reflexionar sobre su amor, su entrega y su papel esencial en la historia de la salvación.
Más allá de una tradición litúrgica, esta fiesta es un llamado a fortalecer la fe, vivir en solidaridad y mantener viva la devoción a la Virgen, modelo de humildad y confianza en Dios.