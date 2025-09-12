viernes 12 de septiembre 2025

A tener en cuenta

Los 10 hábitos que conviene evitar para no acumular grasa abdominal

Especialistas explican qué elecciones cotidianas favorecen el exceso de tejido graso en la cintura y qué cambios en el estilo de vida ayudan a reducir riesgos de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Medir la circunferencia de la cintura no solo refleja un cambio estético: también es una señal clave para anticipar problemas de salud. La grasa abdominal, en especial la visceral, la que rodea órganos internos, está vinculada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, apnea del sueño, hígado graso e incluso algunos tipos de cáncer.

Según la Mayo Clinic y especialistas en nutrición, más allá de la genética, la edad o las hormonas, hay ciertos hábitos diarios que aumentan la probabilidad de acumular grasa en esta zona. Identificarlos y corregirlos es el primer paso para proteger la salud.

Diez hábitos que favorecen la grasa abdominal

Los expertos señalan los comportamientos cotidianos que conviene evitar:

  • Exceso de azúcares refinados: elevan la inflamación y afectan la microbiota.

  • Comidas ricas en grasas saturadas y trans: presentes en ultraprocesados y repostería industrial.

  • Alto consumo de sal: favorece la retención de líquidos y la hinchazón abdominal.

  • Beber mucho líquido durante las comidas (alcohol, café, gaseosas): interfiere con la digestión.

  • Comer rápido y en exceso: aumenta la ingesta calórica y dificulta el proceso digestivo.

  • Estrés elevado: eleva el cortisol, hormona que estimula la acumulación de grasa visceral.

  • Dormir mal o poco: desregula el metabolismo y el equilibrio hormonal.

  • Saltarse comidas principales: incrementa el riesgo de atracones.

  • Baja ingesta de agua: confunde sed con hambre y retrasa la eliminación de toxinas.

  • Consumo frecuente de alimentos pobres en fibra: reduce la saciedad y afecta la salud digestiva.

Qué hacer para prevenir la grasa abdominal

Las recomendaciones coinciden en un enfoque integral:

  • Moverse todos los días: combinar ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza.

  • Dormir al menos 7 horas diarias: respetando horarios regulares.

  • Gestionar el estrés: mediante actividad física, organización o recreación.

  • Alimentarse en porciones moderadas: priorizando cenas más ligeras.

  • Hidratarse correctamente: limitar alcohol y bebidas azucaradas.

  • Elegir alimentos frescos: frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables.

  • Crear rutinas estables: tanto para las comidas como para el descanso.

“Comer despacio es fundamental. Cuando se hace con prisa, la digestión se vuelve más pesada y terminamos ingiriendo más alimentos”, advirtió la especialista española en nutrición Mónica Herrero.

La importancia de la prevención

Aunque la herencia genética y los cambios hormonales influyen, los expertos coinciden en que la grasa abdominal se puede controlar con elecciones diarias. Mantener un estilo de vida activo, comer equilibrado y sostener hábitos de descanso saludables son las claves para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

