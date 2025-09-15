lunes 15 de septiembre 2025

En Corrientes

Siniestro fatal: una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por una moto con tres ocupantes

El accidente ocurrió cuando la señora cruzaba una calle caminando. Fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona pero falleció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El siniestro fatal ocurrió en la esquina de Maipú y Paula Albarracín, en la ciudad de Corrientes (Imagen Google Street View).

El siniestro fatal ocurrió en la esquina de Maipú y Paula Albarracín, en la ciudad de Corrientes (Imagen Google Street View).

Un siniestro fatal conmueve a la ciudad de Corrientes ya que una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por una moto en la que viajaban tres personas. El hecho ocurrió el pasado sábado por la mañana en el cruce de la avenida Maipú y Paula Albarracín, en el barrio Unión.

Cómo fue el fatal accidente de la mujer

El accidente se produjo cuando la mujer intentaba cruzar la calle acompañada por otra persona y fue atropellada por una moto en la que se trasladaban un hombre, una mujer y un niño.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela General San Martín, donde falleció pese al intento de los médicos por salvarle la vida.

Los tres ocupantes de la moto, en tanto, sufrieron lesiones de diversa consideración por lo que también fueron llevados a un centro de salud cercano en el que estuvieron bajo observación médica aunque fuera de peligro.

Personal policial de la comisaría local y peritos forenses trabajaron en el lugar para realizar las primeras diligencias y recolectar pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

En tanto, la Unidad Fiscal en turno tomó intervención en la causa e inició la recolección de testimonios de los testigos. También solicitó grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

La investigación preliminar, basada en los relatos de testigos, sugiere que el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo.

FUENTE: Crónica

