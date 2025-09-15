lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida tomada

Confirman un importante cambio para los feriados del 2026: cómo serán los fines de semana largos

A través de un decreto presidencial que ya entró en vigencia el Gobierno nacional estableció nuevas reglas para feriados trasladables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calendario del 2026 contará con algunos feriados trasladables.

El calendario del 2026 contará con algunos feriados trasladables.

El Gobierno de Javier Milei tomó una decisión clave con respecto a los fines de semana largos previstos para el 2026 por la posibilidad de trasladar algunos feriados.

Lee además
tension en cronica tv: un hombre ingreso armado con un cuchillo y ataco al personal de seguridad
Ataque

Tensión en Crónica TV: un hombre ingresó armado con un cuchillo y atacó al personal de seguridad
violencia criminal: mataron a un hombre a golpes con el cano de una pileta, cuchilladas y balazos
En Buenos Aires

Violencia criminal: mataron a un hombre a golpes con el caño de una pileta, cuchilladas y balazos

Un decretos presidencial publicado en el Boletín Oficial establece que aquellos feriados que sean sábado o domingo podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior para tener un descanso de tres días.

En tanto, la Jefatura de Gabinete de Ministros, que conduce Guillermo Francos, fue designada como autoridad de aplicación, con la facultad de decidir el traslado de cada feriado alcanzado por la medida.

La medida ya entró en vigencia con el objetivo de “honrar la condición de feriados trasladables” y generará un fin de semana largo con una jornada no laborable el viernes 10 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que este año es el domingo 12.

Hasta el momento no confirmaron si establecerán feriados “puente” para fomentar el turismo, que suelen estar asignados en el calendario de cada año mediante decretos presidenciales.

Cuáles son los feriados trasladables para el 2026

En el calendario de feriados nacionales se destaca una separación entre los feriados inamovibles y los que tienen la posibilidad de ser trasladados para conformar un fin de semana largo, con la particularidad de que muchos ya permitirían tres días de descanso.

El primer feriado trasladable del 2026, que tiene la posibilidad de ser movido al lunes o viernes, es el que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes estimado para el miércoles 17 de junio.

El resto de los feriados trasladables serán el lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y el lunes 12 de octubre que será el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El último feriado trasladable es el que corresponde al Día de la Soberanía Nacional estimada para el viernes 20 de noviembre; mientras que falta definir si habrá feriados puente para aquellos feriados inamovibles que caen martes o jueves.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Siniestro fatal: una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por una moto con tres ocupantes

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

El ejercicio intenso que ayuda a prevenir enfermedades oculares en adultos mayores

Migraña o dolor de cabeza: las diferencias clave y por qué la automedicación puede empeorar el cuadro

Los 10 hábitos que conviene evitar para no acumular grasa abdominal

Alberto Fernández reapareció en redes y presentó a su nuevo perro con nombre rockero

Caputo habló de la apertura de sobres para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales: ¿afectará a San Juan?

El mensaje de los gobernadores de Provincias Unidas a Javier Milei en Río Cuarto, tras el veto a la ley de ATN

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El siniestro fatal ocurrió en la esquina de Maipú y Paula Albarracín, en la ciudad de Corrientes (Imagen Google Street View).
En Corrientes

Siniestro fatal: una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por una moto con tres ocupantes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial
Escándalo 

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Te Puede Interesar

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los módulos-cárcel
Infraestructura

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los "módulos-cárcel"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

La historia del Club Social y Deportivo San Agustín.  video
Pasiones del Interior

San Agustín, el equipo que se creó por empleados municipales y hace flamear los colores de su bandera al pie de la sierra

Comenzó el juicio contra los policías acusados de golpear a un vecino de Angaco
Debate oral

Comenzó el juicio contra los policías acusados de golpear a un vecino de Angaco

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos