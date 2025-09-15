lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Engaño

Argentinos estafados en la red: Autos de lujo y criptmonedas, los anzuelos

Inversores de una importante capital de provincia sufrieron el vaciamiento de sus cuentas con una estafa con base en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El súbito vaciamiento de cuentas de inversores en La Plata reveló una estafa digital basada en redes sociales, plataformas online y promesas de ganancias fáciles. Lo que se presentó como una alternativa confiable resultó en un esquema piramidal que dejó pérdidas por más de 250.000 dólares.

Lee además
Al lado de Javier Milei, Hayden Davis, cuyas declaraciones complicaron la situación de Karina Milei en cuanto a la estafa con la criptomoneda Libra
Investigación

Diputados citará a Karina Milei por la estafa Libra
estafa libra: diputados cito a declarar a karina milei
Investigación

Estafa Libra: Diputados citó a declarar a Karina Milei

Cómo operaba el sistema

La primera denuncia fue presentada por un abogado, quien aseguró haber perdido casi todos sus ahorros: unos 5.000 dólares. En un inicio, su cuenta mostraba ganancias, pero poco después el dinero desapareció.

Los estafadores difundían una aplicación que ofrecía "inversiones automatizadas con tecnología avanzada". Al inicio, las cuentas arrojaban saldos positivos, lo que reforzaba la confianza y alentaba a traer más gente. Pero el negocio no se financiaba con rendimientos reales: sobrevivía gracias al aporte constante de los recién llegados.

Los organizadores usaban grupos de WhatsApp y Telegram para compartir supuestos consejos financieros y reforzar la idea de pertenecer a una comunidad selecta. En paralelo, desplegaron una intensa campaña en redes sociales, con imágenes de autos de lujo, viajes y un estilo de vida ostentoso, que sirvió como anzuelo para atraer a cientos de personas.

La caída del entramado y otro caso de esquema Ponzi en la ciudad

La estafa quedó en evidencia cuando, de un día para otro, los fondos desaparecieron de todas las cuentas. La Justicia avanzó con una causa por "estafa reiterada y asociación ilícita", respaldada en capturas de pantalla, conversaciones y posteos que documentan cómo funcionaba este esquema.

En simultáneo con este caso, a fines de julio la Justicia detuvo en La Plata a un individuo acusado de liderar otro esquema Ponzi. Su maniobra dejó a más de 30 víctimas sin los ahorros que habían invertido.

El sospechoso, identificado como O.P., se hacía pasar por responsable de una financiera y prometía rendimientos mensuales muy por encima de los que ofrecían los bancos. Conforme el expediente, no tenía autorización del Banco Central y usaba el dinero de los nuevos clientes para pagarle a los más antiguos.

El fraude salió a la luz cuando dejó de abonar las supuestas ganancias y se negó a devolver el capital invertido. La investigación reveló además que, al ser descubierto, fue filmado trasladando una caja fuerte con ayuda de una empresa de mudanzas. Ese registro, junto con sus intercambios de WhatsApp con las víctimas, se incorporó como prueba.

Seguí leyendo

Los cinco hombres más millonarios de Argentina en 2025 y el valor de su fortuna: ¿los conocías?

Tensión en Crónica TV: un hombre ingresó armado con un cuchillo y atacó al personal de seguridad

Confirman un importante cambio para los feriados del 2026: cómo serán los fines de semana largos

Violencia criminal: mataron a un hombre a golpes con el caño de una pileta, cuchilladas y balazos

Siniestro fatal: una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por una moto con tres ocupantes

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

El ejercicio intenso que ayuda a prevenir enfermedades oculares en adultos mayores

Migraña o dolor de cabeza: las diferencias clave y por qué la automedicación puede empeorar el cuadro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El calendario del 2026 contará con algunos feriados trasladables.
Medida tomada

Confirman un importante cambio para los feriados del 2026: cómo serán los fines de semana largos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Te Puede Interesar

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Por Luz Ochoa
El sector inmobiliario adviertió que la suba de tasas hipotecarias podría enfriar las ventas en San Juan
Incertidumbre

El sector inmobiliario adviertió que la suba de tasas hipotecarias podría enfriar las ventas en San Juan

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Una banda de ladrones se alzó con 4.500 kilos de pasas de uva en Carpintería

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas
El video

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital
Golpe delictivo

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital