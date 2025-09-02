Diputados citará a Karina Milei por la estafa Libra

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha sido formalmente citada por la comisión investigadora del caso de la criptomoneda Libra en la Cámara de Diputados, un paso que la oposición considera "fundamental" para esclarecer su presunta participación en reuniones clave y su rol en la gestión de "pagos indebidos".

La diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, subrayó que el testimonio de la hermana del jefe de Estado es crucial . Se espera que Karina Milei explique los motivos, el contenido y los participantes de las reuniones que mantuvo el presidente Javier Milei con los empresarios que gestaron la criptomoneda. Su papel como nexo entre los empresarios y el presidente Javier Milei es un punto central de la investigación.

Además, Selva fundamentó la citación en acusaciones que tramitan en tribunales de Estados Unidos, donde se señala a Karina Milei como "la persona que controlaba al presidente y que gestionaba presuntos pagos indebidos". Esta citación se suma a su implicación en otra causa por supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La convocatoria de Karina Milei fue aprobada por la mayoría de los votos de los integrantes de la comisión investigadora, junto con otras medidas de prueba. La comisión también citará a los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, así como al ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, por su presunto rol como nexos con el Poder Ejecutivo y su participación en el diseño y promoción de la criptomoneda Libra.

A pesar de las críticas de diputados del oficialismo y aliados, quienes argumentaron que el reglamento de la comisión "viola la división de poderes" y excede sus atribuciones, el reglamento y las medidas de prueba fueron aprobados por mayoría. La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) defendió el reglamento, afirmando que "está dentro de los cánones" de la "tradición parlamentaria".