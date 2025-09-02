martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Diputados citará a Karina Milei por la estafa Libra

La comisión de Diputados que investiga la estafa con la criptomoneda Libra quiere que Karina Milei explique su presunto rol en el escándalo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Al lado de Javier Milei, Hayden Davis, cuyas declaraciones complicaron la situación de Karina Milei en cuanto a la estafa con la criptomoneda Libra

Al lado de Javier Milei, Hayden Davis, cuyas declaraciones complicaron la situación de Karina Milei en cuanto a la estafa con la criptomoneda Libra

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha sido formalmente citada por la comisión investigadora del caso de la criptomoneda Libra en la Cámara de Diputados, un paso que la oposición considera "fundamental" para esclarecer su presunta participación en reuniones clave y su rol en la gestión de "pagos indebidos".

Lee además
diputados: eligieron autoridades de la comision investigadora por la estafa libra
Negociación

Diputados: Eligieron autoridades de la comisión investigadora por la estafa Libra
El juez Alejandro Marianello y Karina Milei
Escándalo

El juez que habilitó el amparo de Karina Milei contra los audios, jaqueado por denuncias de acoso sexual

La diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, subrayó que el testimonio de la hermana del jefe de Estado es crucial. Se espera que Karina Milei explique los motivos, el contenido y los participantes de las reuniones que mantuvo el presidente Javier Milei con los empresarios que gestaron la criptomoneda. Su papel como nexo entre los empresarios y el presidente Javier Milei es un punto central de la investigación.

Además, Selva fundamentó la citación en acusaciones que tramitan en tribunales de Estados Unidos, donde se señala a Karina Milei como "la persona que controlaba al presidente y que gestionaba presuntos pagos indebidos". Esta citación se suma a su implicación en otra causa por supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La convocatoria de Karina Milei fue aprobada por la mayoría de los votos de los integrantes de la comisión investigadora, junto con otras medidas de prueba. La comisión también citará a los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, así como al ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, por su presunto rol como nexos con el Poder Ejecutivo y su participación en el diseño y promoción de la criptomoneda Libra.

A pesar de las críticas de diputados del oficialismo y aliados, quienes argumentaron que el reglamento de la comisión "viola la división de poderes" y excede sus atribuciones, el reglamento y las medidas de prueba fueron aprobados por mayoría. La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) defendió el reglamento, afirmando que "está dentro de los cánones" de la "tradición parlamentaria".

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei aseguró que hay "espías que se disfrazan de periodistas"

Causa por espionaje contra Karina Milei: No avanzarán sobre las fuentes de los periodistas

Audios de Karina Milei: el sanjuanino Peluc sugirió que era común grabarse entre libertarios

Bullrich relacionó los audios de Karina Milei con los servicios de inteligencia rusos

En medio del escándalo por presuntas coimas, aparecieron audios de Karina Milei

Milei habló ante empresarios de las presuntas coimas: "Un artilugio de la casta"

Karina Milei debió ser evacuada durante una caminata de cierre de campaña en Corrientes: hubo detenidos

Por primera vez, Milei habló de los audios de Spagnuolo: "Todo lo que dice...

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
periodista uruguayo desafia a la justicia argentina, y promete mas audios sobre el entorno de javier milei, pero, ¿los tiene?
¿Puro humo?

Periodista uruguayo desafía a la justicia argentina, y promete más audios sobre el entorno de Javier Milei, pero, ¿los tiene?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

La entrega de netbooks a docentes se inició con el Gran San Juan el 6 de agosto. Ahora les toca a los estudiantes de 5to y 6to grado sanjuaninos. video
Plan oficial

En San Juan, se acerca la entrega de computadoras a 25.000 alumnos de Primaria

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto en plena ruta

Tres ladrones golpearon a un conductor y le robaron $170.000 en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SMN asegura que en San Juan las temperaturas en primavera serán normales o más calurosas de lo normal.
Clima

Mañana fría y tarde primaveral este miércoles en San Juan

Por primera vez, Gastón Gioja reveló las intimidades del nacimiento de Radio del Sur
Paren las Rotativas

Por primera vez, Gastón Gioja reveló las intimidades del nacimiento de Radio del Sur

El ahora detenido quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra.
Capturado

Atraparon a un delincuente sanjuanino que golpeó al vecino y afronta otras causas penales

Aniversario de Colón Junior.
Aniversario

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia