Estos bancos buscan empleados en septiembre y ofrecen jugosos salarios: cómo postular

Los principales bancos de la Argentina iniciaron nuevas convocatorias de empleo durante septiembre de 2025. Las propuestas incluyen contrataciones en relación de dependencia , con posiciones presenciales e híbridas , adaptadas a las nuevas modalidades de trabajo.

Las búsquedas están dirigidas a una amplia variedad de perfiles, desde analistas y especialistas en tecnología hasta personal de atención al cliente, prevención de fraudes, banca corporativa, control de gestión y liderazgo comercial .

A continuación, te detallamos las vacantes vigentes en Banco Macro, Banco Supervielle y Banco X, junto con los pasos clave para postularte correctamente y los salarios estimados en el rubro bancario.

image

Vacantes activas en Banco Macro

Journey Owner – Buenos Aires (presencial)

Contact Center – Salta (presencial)

Oficial Banca Empresas – Godoy Cruz, Mendoza (presencial)

Atención a Clientes Selecta - Ventas – Buenos Aires (presencial)

Oficial de Negocios Agropecuarios – General Pico, La Pampa (presencial)

Business Analyst – Buenos Aires (presencial)

Banco Supervielle: empleos presenciales e híbridos

Analista Técnico en Operaciones de Seguros – Buenos Aires (híbrido)

Analista Senior de Gestión de Cobranzas – Buenos Aires (híbrido)

Relationship Manager Hunter – Mendoza (presencial)

Gerente de Sucursal CABA – Buenos Aires (presencial)

Analista Senior de Impuestos – Buenos Aires (híbrido)

Líder Comercial Zona Cuyo – Mendoza (presencial)

Gerente de Sucursal Zona Sur Oeste – Buenos Aires (presencial)

Sr Business Analyst – Buenos Aires (híbrido)

Analista Sr de Control de Gestión – Buenos Aires (presencial)

Analista Ssr de Riesgo Crediticio – Buenos Aires (híbrido)

Sr Analyst Planner – Buenos Aires (híbrido)

Banco X: posiciones disponibles en distintas provincias

Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero – Buenos Aires (híbrido, contrato temporal)

Analista de Campañas Comerciales – Buenos Aires (híbrido)

Especialista de Producto Digital COMEX – Buenos Aires (híbrido)

Ejecutivo/a Banca Empresas – Mendoza Capital (presencial)

Analista Senior de Campañas Comerciales – Buenos Aires (híbrido)

Especialista en Telecomunicaciones – Buenos Aires (híbrido)

Tax Data Analyst – Buenos Aires (híbrido)

Business Technical Analyst Sr – Buenos Aires (híbrido)

Project Manager Técnico (Infraestructura) – Buenos Aires (híbrido)

Pasantes – Mendoza, Córdoba y Monte Castro (presencial)

Cómo aplicar a los empleos en bancos - Guía paso a paso

Actualizá tu perfil de LinkedIn : verificá que tenga información completa sobre tus estudios, experiencia y habilidades.

Ingresá al sitio web oficial de cada banco y buscá la sección “Trabajá con nosotros” o “Empleos”.

Seleccioná la vacante de tu interés según tu perfil profesional.

Completá el formulario online o subí tu CV en PDF, según los requisitos de cada entidad.

Esperá el contacto por parte del equipo de Recursos Humanos, que te notificará por mail o teléfono si avanzás en el proceso.

¿Cuánto se cobra en el sector bancario en 2025?

Según la última escala salarial publicada por el sindicato La Bancaria, los sueldos de los trabajadores del sistema financiero argentino superan los $1.895.000 mensuales, dependiendo del cargo y la antigüedad.

¿Buscás trabajo estable en bancos en septiembre 2025?

Estas búsquedas laborales ofrecen estabilidad, beneficios y oportunidades de crecimiento profesional en entidades líderes del país. Si estás en búsqueda activa, esta puede ser tu chance de ingresar al sector financiero.