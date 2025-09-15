lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Estos bancos buscan empleados en septiembre y ofrecen jugosos salarios: cómo postular

Entidades financieras de todo el país abren búsquedas laborales para septiembre: mirá los puestos disponibles y cómo enviar tu CV.

Por Redacción Tiempo de San Juan
trabajo en bancos

Los principales bancos de la Argentina iniciaron nuevas convocatorias de empleo durante septiembre de 2025. Las propuestas incluyen contrataciones en relación de dependencia, con posiciones presenciales e híbridas, adaptadas a las nuevas modalidades de trabajo.

Lee además
argentinos estafados en la red: autos de lujo y criptmonedas, los anzuelos
Engaño

Argentinos estafados en la red: Autos de lujo y criptmonedas, los anzuelos
los cinco hombres mas millonarios de argentina en 2025 y el valor de su fortuna: ¿los conocias?
Magnates

Los cinco hombres más millonarios de Argentina en 2025 y el valor de su fortuna: ¿los conocías?

Las búsquedas están dirigidas a una amplia variedad de perfiles, desde analistas y especialistas en tecnología hasta personal de atención al cliente, prevención de fraudes, banca corporativa, control de gestión y liderazgo comercial.

A continuación, te detallamos las vacantes vigentes en Banco Macro, Banco Supervielle y Banco X, junto con los pasos clave para postularte correctamente y los salarios estimados en el rubro bancario.

image

Vacantes activas en Banco Macro

  • Journey Owner – Buenos Aires (presencial)

  • Contact Center – Salta (presencial)

  • Oficial Banca Empresas – Godoy Cruz, Mendoza (presencial)

  • Atención a Clientes Selecta - Ventas – Buenos Aires (presencial)

  • Oficial de Negocios Agropecuarios – General Pico, La Pampa (presencial)

  • Business Analyst – Buenos Aires (presencial)

Banco Supervielle: empleos presenciales e híbridos

  • Analista Técnico en Operaciones de Seguros – Buenos Aires (híbrido)

  • Analista Senior de Gestión de Cobranzas – Buenos Aires (híbrido)

  • Relationship Manager Hunter – Mendoza (presencial)

  • Gerente de Sucursal CABA – Buenos Aires (presencial)

  • Analista Senior de Impuestos – Buenos Aires (híbrido)

  • Líder Comercial Zona Cuyo – Mendoza (presencial)

  • Gerente de Sucursal Zona Sur Oeste – Buenos Aires (presencial)

  • Sr Business Analyst – Buenos Aires (híbrido)

  • Analista Sr de Control de Gestión – Buenos Aires (presencial)

  • Analista Ssr de Riesgo Crediticio – Buenos Aires (híbrido)

  • Sr Analyst Planner – Buenos Aires (híbrido)

Banco X: posiciones disponibles en distintas provincias

  • Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero – Buenos Aires (híbrido, contrato temporal)

  • Analista de Campañas Comerciales – Buenos Aires (híbrido)

  • Especialista de Producto Digital COMEX – Buenos Aires (híbrido)

  • Ejecutivo/a Banca Empresas – Mendoza Capital (presencial)

  • Analista Senior de Campañas Comerciales – Buenos Aires (híbrido)

  • Especialista en Telecomunicaciones – Buenos Aires (híbrido)

  • Tax Data Analyst – Buenos Aires (híbrido)

  • Business Technical Analyst Sr – Buenos Aires (híbrido)

  • Project Manager Técnico (Infraestructura) – Buenos Aires (híbrido)

  • Pasantes – Mendoza, Córdoba y Monte Castro (presencial)

Cómo aplicar a los empleos en bancos - Guía paso a paso

  • Actualizá tu perfil de LinkedIn: verificá que tenga información completa sobre tus estudios, experiencia y habilidades.

  • Ingresá al sitio web oficial de cada banco y buscá la sección “Trabajá con nosotros” o “Empleos”.

  • Seleccioná la vacante de tu interés según tu perfil profesional.

  • Completá el formulario online o subí tu CV en PDF, según los requisitos de cada entidad.

  • Esperá el contacto por parte del equipo de Recursos Humanos, que te notificará por mail o teléfono si avanzás en el proceso.

¿Cuánto se cobra en el sector bancario en 2025?

Según la última escala salarial publicada por el sindicato La Bancaria, los sueldos de los trabajadores del sistema financiero argentino superan los $1.895.000 mensuales, dependiendo del cargo y la antigüedad.

¿Buscás trabajo estable en bancos en septiembre 2025?

Estas búsquedas laborales ofrecen estabilidad, beneficios y oportunidades de crecimiento profesional en entidades líderes del país. Si estás en búsqueda activa, esta puede ser tu chance de ingresar al sector financiero.

Temas
Seguí leyendo

Tensión en Crónica TV: un hombre ingresó armado con un cuchillo y atacó al personal de seguridad

Confirman un importante cambio para los feriados del 2026: cómo serán los fines de semana largos

Violencia criminal: mataron a un hombre a golpes con el caño de una pileta, cuchilladas y balazos

Siniestro fatal: una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por una moto con tres ocupantes

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

El ejercicio intenso que ayuda a prevenir enfermedades oculares en adultos mayores

Migraña o dolor de cabeza: las diferencias clave y por qué la automedicación puede empeorar el cuadro

Los 10 hábitos que conviene evitar para no acumular grasa abdominal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
argentinos estafados en la red: autos de lujo y criptmonedas, los anzuelos
Engaño

Argentinos estafados en la red: Autos de lujo y criptmonedas, los anzuelos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito
Video

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: Lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes
Clima

La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes

Las claves del Presupuesto que presentó Javier Milei
Mensaje

Las claves del Presupuesto que presentó Javier Milei

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"