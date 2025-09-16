martes 16 de septiembre 2025

ANMAT prohibió la venta de una marca de lavandina y de conocidos filtros de agua

Desde el organismo advirtieron a la comunidad que son peligrosos por no contar con los registros correspondientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANMAT prohibió la venta y uso de una marca de lavandina. Imagen ilustrativa.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta de una marca de lavandina en polvo y una serie de filtros para el agua que no contaban con registros ante el organismo.

Según se indicó en los considerandos sobre la lavandina, se trata de un producto que se comercializaba a través de plataformas de venta en línea que no contaba con registros ante la Anmat.

El organismo dispuso la prohibición en todo el país y en plataformas de comercio electrónico de todos los lotes y presentaciones de la “Lavandina en polvo. Elimina el 99,9% de virus y bacterias, marca Calitex". Esto, con la intención de "proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, debido a que se desconocen las condiciones de manufactura".

Los filtros prohibidos por ANMAT

Por otra parte, en la disposición 6781/2025, el organismo se prohibió la venta en todo el país y en sitios web de todos los lotes de todos los productos identificados como "dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto de las marcas: gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa home, Pentair, Osvan, y Electrolux", que no se encuentran registrados ante el organismo y no presentan rotulados.

Además, agregó que Electrolux realizó una denuncia sobre la comercialización de dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria bajo su marca que no son de su titularidad.

Por esta razón, la Anmat determinó que son productos "ilegítimos" y prohibió su venta en todo el país.

