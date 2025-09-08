lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿La gran solución?

Aprobaron en el país el remedio que pone freno a la presbicia sin lentes ni operaciones

La ANMAT le dio el ok a las nuevas gotas para tratar el problema de visión que comienza entre los 40 y 45 años. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANMAT aprobó las gotas que permiten corregir la presbicia sin lentes ni operaciones.

ANMAT aprobó las gotas que permiten corregir la presbicia sin lentes ni operaciones.

La dificultad para enfocar la visión de cerca y aparece a partir de los 40 o 45 años llamada presbicia, ya no dependerá únicamente de los anteojos o la cirugía. La ANMAT aprobó en el país el primer colirio destinado a mejorar los síntomas de esta condición, lo que marca un hito en salud visual para toda Latinoamérica.

Lee además
lentes intraoculares: pami nego sobreprecios y defendio el sistema de compra

Lentes intraoculares: PAMI negó sobreprecios y defendió el sistema de compra
Los beneficios del agua con limón antes de dormir 
Salud

Los increíbles beneficios de tomar agua con limón antes de dormir

Cabe destacar que, la presbicia es una condición que está asociada al paso del tiempo, en el momento en que el cristalino pierde su elasticidad e impide ver con nitidez de cerca. Hasta ahora, las únicas alternativas eran los anteojos o una intervención quirúrgica.

Sin embargo, por primera vez existe una solución farmacológica disponible en farmacias locales. El producto fue lanzado en Estados Unidos en 2021 y desde entonces se observa un uso diverso. Se trata de un colirio con pilocarpina, una sustancia conocida desde 1875 y que se utiliza en oftalmología para el tratamiento del glaucoma. Ahora, ANMAT autorizó su comercialización en Argentina, bajo una concentración del 1,25%.

image

La gota actúa mediante “un efecto estenopeico” o de “agujero de alfiler”. En la práctica, produce una contracción de la pupila que aumenta la profundidad de foco y permite ver con mayor nitidez los objetos cercanos. Además, tiene un segundo mecanismo: estimula el músculo ciliar, que ayuda a que el cristalino (la lente natural del ojo), recupere parcialmente su capacidad de acomodarse.

El efecto es temporal y reversible. Comienza a notarse entre los 15 y 60 minutos posteriores a la aplicación, y en promedio dura unas 6 horas. Por este motivo, se recomienda su uso una vez al día, generalmente en horas de la mañana.

Gotas para la presbicia: quiénes pueden usarla

La gota está indicada principalmente en pacientes de entre 40 y 55 años, con presbicia leve a moderada y buena visión de lejos. Según estudios clínicos, en un 40% de los casos se logra una mejora equivalente a tres líneas en la cartilla de lectura, mientras que un 65% consigue al menos una línea más de nitidez.

Sin embargo, no todos los pacientes obtienen resultados. En personas con presbicia avanzada, astigmatismo, miopía o hipermetropía marcados, los beneficios son más limitados, y en esos casos siguen siendo más efectivas las gafas o la cirugía.

El uso de este colirio requiere indicación médica. Si bien aún no se conocen con precisión los costos en el mercado local, al tratarse de un medicamento con prescripción, se espera que obras sociales y prepagas lo incluyan en su cobertura.

Temas
Seguí leyendo

Qué significa el maullido de un gato: la guía definitiva para entender a tu mascota

Transformá tu lunes: hábitos simples para una semana sin estrés

Kicillof, sobre el resultado electoral: "Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei"

Después de 20 años, el peronismo volvió a ganar en el campo de la Provincia de Buenos Aires

¿Kicillof o Milei? Quién ganó en cada una de las secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires

La derrota de Milei en Buenos Aires disparó el dólar cripto y dio una señal para el lunes

La votación de Karina en las elecciones en Buenos Aires y la negativa a la prensa: "No hablo"

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
kicillof, sobre el resultado electoral: es una alegria reparadora, vinimos a poner un freno a milei
Provincia de Buenos Aires

Kicillof, sobre el resultado electoral: "Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: No le paguen antes
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

Te Puede Interesar

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por el efecto elecciones crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones
Reacciones financieras

Por el "efecto elecciones" crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones

La escuela donde sucedieron los hechos que generan alarmar entre la comunidad educativa de San Juan.
Caso resonante

Directores de escuelas de San Juan se unieron para pedir a la sociedad "reflexionar", tras el ataque a su colega

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y caen las acciones argentinas en Wall Street
Derrota de LLA en Bs.As

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y caen las acciones argentinas en Wall Street

Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Foto, captura.
Este lunes

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones