miércoles 17 de septiembre 2025

Congreso

Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora por el Fentanilo contaminado

Sobre la marcha de la sesión, los referentes de la oposición lograron un acuerdo parlamentario con Silvana Giudici para avanzar con la iniciativa en el recinto. La aprobación resultó de forma unánime.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un acuerdo parlamentario entre opositores y oficialistas, la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría calificada la creación de una Comisión Investigadora sobre el Fentanilo contaminado en una votación a mano alzada y por unanimidad.

Si bien se esperaba que el Cuerpo aprobara el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento, sobre la marcha de la sesión especial de este miércoles los referentes de la oposición lograron un acuerdo con Silvana Giudici para avanzar directamente con la sanción del proyecto de resolución.

El texto consensuado por los bloques de la Cámara baja tiene por objetivo investigar la cantidad total de casos confirmados y sospechosos por fentanilo contaminado; un detalle sobre la cronología de la detección del brote y la primera notificación; la determinación de las causas y responsabilidades en el sistema sanitario público y privado; y el estado de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

Asimismo, se propone profundizar sobre el grado de participación de responsabilidad de los organismos del Estado y los laboratorios mencionados con la tarea concluyente de la elaboración de un informe final. Además, la Comisión Investigadora podrá solicitar informes a todos los organismos del Estado a nivel nacional, provincial y municipal; y podrá, también, convocar a funcionarios públicos y del sector privado si así lo resolviese.

La integración de la Comisión estará compuesta por 31 miembros en representación de todos los bloques; designará un presidente, un vicepresidente y un secretario; y el quórum será el que establece el artículo 108 de la Cámara de Diputados. Por último, podrá solicitar informes al objeto de la investigación sin limitación en los distintos poderes de la Nación y el plazo de vigencia para elaborar el informe final será hasta el 9 de diciembre del 2025.

