martes 16 de septiembre 2025

Cristina a Milei: "Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país"

Cristina Kirchner una vez más hizo uso de sus cuentas en redes sociales para apuntar contra Javier Milei, en esta oportunidad por el Presupuesto 2026. “¿En serio que lo peor ya pasó?”, destacó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La expresidente Cristina Kirchner, mientras se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria, le dedicó unas palabras al presidente Javier Milei un día después del mensaje por el Presupuesto 2026 que se presentó anoche en el Congreso. Cambiando la instrucción tradicional del “Che Milei”; esta vez la ex mandataria apunto directamente contra el mandatario libertario y su política económica.

“¿En serio que lo peor ya pasó? ¡Daaaale! ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?”, comienza escribiendo Cristina en su cuenta de X.

Kirchner remarcó “similitudes” entre ambos gobiernos, destacando que el actual ministro de Economía, Luis Caputo, también tuvo el mismo rol en el gobierno de Macri. “El mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase. ¡Bingo hermano!“, remató.

La expresidenta criticó la base del plan económico de Milei, refiriéndose a las consecuencias del orden fiscal alcanzado durante la gestión libertaria. “Tu ‘equilibrio’ en las cuentas... es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica”, apuntó, tras advertir este esquema como “una verdadera bomba de tiempo”. “El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111“, alertó, con un recurso literario.

En su análisis sobre el impacto social de las medidas oficiales, Kirchner vinculó los últimos resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y otros distritos, donde la población se inclinó hacia la oposición y otras fuerzas políticas. “Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila”, fustigó.

En ese marco, la exmandataria le recomendó: “Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…“. Y agregó: “Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente…”.

"Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”, completó.

Fuente: Infobae

