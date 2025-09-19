Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario

En el Hilario Sánchez, Vélez Sarsfield se impone por 1-0 ante San Martín de San Juan en el marco de una nueva fecha de la Liga Profesional. El único tanto del encuentro lo marcó Manuel Lanzini a los 10 minutos de la primera parte, luego de una gran jugada colectiva que lo dejó de frente al arco para definir con clase. Es el primer gol del ex River desde su llegada al Fortín.

El local, dirigido por Pipi Romagnoli, salió con un esquema 4-2-3-1 y busca hacerse fuerte de local, aunque sufrió en el arranque con la presión del conjunto visitante. A los 6 minutos, Ignacio Maestro Puch tuvo la chance más clara para el Verdinegro, con un cabezazo que se fue apenas desviado.

Por el lado de Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelloto, apostó también por un 4-2-3-1, con Lanzini y Pellegrini manejando los hilos en el medio y el juvenil Dilan Godoy probando de media distancia.

Compartí esta nota en redes sociales:







