Vuelve Nasty, el clásico de la noche sanjuanina que marcó a toda una generación

Después de dos años de ausencia, Nasty regresa a San Juan con una nueva edición que promete revivir el espíritu de una de las fiestas más recordadas de la provincia. La cita será el jueves 26 de septiembre en el histórico ex Eclipse, en Lateral y Aberastain.

Nasty nunca fue una fiesta más: se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pista de baile para transformarse en un punto de encuentro intergeneracional e inclusivo. Su propuesta, centrada en la música y en la convivencia, permitió que personas de distintos ámbitos sociales y culturales compartieran un mismo espacio.

Un fenómeno que trascendió fronteras

En apenas dos años, la fiesta pasó de encuentros reducidos a más de 40 ediciones en San Juan y otras 20 en provincias vecinas, consolidándose como una marca identitaria de la juventud sanjuanina y un exponente cultural con alcance nacional.

El regreso al ex Eclipse

La nueva edición contará con un line-up de artistas locales y regionales, además de intervenciones artísticas y visuales que buscan mantener la esencia de Nasty: una experiencia colectiva donde la música es el hilo conductor.