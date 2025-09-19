viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Regreso

Vuelve Nasty, el clásico de la noche sanjuanina que marcó a toda una generación

Después de dos años, Nasty regresa al ex Eclipse, recuperando su lugar como un clásico de la noche que unió a distintas generaciones y consolidó su identidad en la escena cultural local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
DSC_2304

Después de dos años de ausencia, Nasty regresa a San Juan con una nueva edición que promete revivir el espíritu de una de las fiestas más recordadas de la provincia. La cita será el jueves 26 de septiembre en el histórico ex Eclipse, en Lateral y Aberastain.

Lee además
video: una esquina sanjuanina con historia politica y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular
dolor por la muerte de una reconocida pediatra sanjuanina
Conmoción

Dolor por la muerte de una reconocida pediatra sanjuanina

Nasty nunca fue una fiesta más: se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pista de baile para transformarse en un punto de encuentro intergeneracional e inclusivo. Su propuesta, centrada en la música y en la convivencia, permitió que personas de distintos ámbitos sociales y culturales compartieran un mismo espacio.

DSC_1510

Un fenómeno que trascendió fronteras

En apenas dos años, la fiesta pasó de encuentros reducidos a más de 40 ediciones en San Juan y otras 20 en provincias vecinas, consolidándose como una marca identitaria de la juventud sanjuanina y un exponente cultural con alcance nacional.

El regreso al ex Eclipse

La nueva edición contará con un line-up de artistas locales y regionales, además de intervenciones artísticas y visuales que buscan mantener la esencia de Nasty: una experiencia colectiva donde la música es el hilo conductor.

Temas
Seguí leyendo

Tres películas únicas que hay que mirar por lo menos dos veces en la vida

Juana Repetto contó cómo se enteró de su embarazo y recordó la noche con Sebastián Graviotto que cambió todo

Asustaron a una pequeña sanjuanina con una famosa: "Te va a buscar"

Así se ven los famosos argentinos en sus fotos del DNI: sin filtros ni Photoshop

Mesazas a la vista: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el finde

Espacio Franklin vuelve a llenarse de arte escénica con 'La Parte Sumergida'

Conmoción por el fallecimiento de un actor de "Grey's Anatomy": qué le sucedió

Jaime Muñoz y un homenaje a Sandro que lo catapultó a una nueva etapa en La Voz Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi se ven los famosos argentinos en sus fotos del dni: sin filtros ni photoshop
¡De no creer!

Así se ven los famosos argentinos en sus fotos del DNI: sin filtros ni Photoshop

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán
Beneficio

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Embaucador entre rejas

El "Estafador de ancianas" tiene otra causa pendiente por otros cinco fraudes contra abuelas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cielo sanjuanino amaneció con una abundante nubosidad este domingo.
Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado
Liga Profesional

San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado

El hecho sucedió en este colegio.
Empleados en problema

De no creer: robaron en un colegio de Media Agua y las cámaras delataron a los porteros

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial
Oficial

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial